شؤون فلسطينية

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأربعاء الموافق 14 من نيسان/إبريل2021 على النحو التالي: 

الدولار الأمريكي: 3.30 شيكل. 

الدينار الأردني: 4:66 شيكل. 

اليورو الأوروبي: 3.93 شيكل. 

الجنيه المصري: 0.21 شيكل. 

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