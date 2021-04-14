مصر: مصرع 14 شخصًا بحادث تصادم "اتوبيس" بسيارة نقل بأسيوط

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مصرع 14 شخصًا وإصابة 4 أخرين في حادث تصادم "أتوبيس" مع سيارة نقل بطريق "أسيوط - البحر الأحمر"، مؤكدة أنه تم الدفع بـ31 سيارة إسعاف لإنقاذ المصابين ونقل الجثث المتفحمة.



وكان محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس نقل ركاب بطريق "أسيوط - البحر الأحمر" باتجاه سوهاج ووقوع ضحايا ومصابين، بحسب موقع (اليوم السابع).



وعلى الفور توجه المحافظ لمكان الحادث وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، والجثث للمستشفيات، وتم وضع حواجز مرورية، وتعديل حركة المرور بالطريق منعًا للتزاحم، وجارى رفع السيارة والأتوبيس وإنقاذ باقي الركاب .