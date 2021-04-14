جنوب إفريقيا تعلق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون"

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت جنوب إفريقيا تعليق التطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون" في إجراء احترازي، بعد قرار وكالة الغذاء والدواء الأمريكية في الولايات المتحدة تعليق استخدامه.



وأشار وزير الصحة الجنوب إفريقي زويلي مخيزي إلى أن بلاده منحت أكثر من 289 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" للعاملين بالصحة دون أي أنباء عن حوادث تجلط في الدم لديهم، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف أن "بلاده ستعلق استخدام هذا اللقاح كإجراء احترازي توخيا للحذر"، متوقعا أن تحل التساؤلات المتعلقة باللقاح خلال أيام.



وكانت شركة "جونسون آند جونسون" أعلنت تأجيل طرح لقاحها المضاد للفيروس في أوروبا.



وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عبر موقعها في "تويتر" أنها ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أصدرتا بيانا مشتركا حول لقاح "جونسون آند جونسون"، يوصي بتعليق استخدامه "لاعتبارات احترازية".