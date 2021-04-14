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السودان يرسل أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

السودان يرسل أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (روسيا اليوم) عن مصدريْن مطلعيْن، أن السودان يعتزم إرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، تأكيداً على العلاقات الثنائية التي أقيمت بين البلدين العام الماضي بوساطة أمريكية.

وقال أحد المصدرين طالبا عدم نشر اسمه: "إن الوفد السوداني سيضم مسؤولين في الأمن والمخابرات"، مضيفا: "وقت الزيارة المقرر لها الأسبوع المقبل، ينتظر الاتفاق عليه".

ولم يدل المتحدثان باسم الحكومتين السودانية والإسرائيلية بتعليق بعد.

وانضم السودان إلى الإمارات والبحرين والمغرب في الاتفاق على التحرك صوب تطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020، عبر اتفاقات السلام التي عرفت بـ"الاتفاق الإبراهيمي" التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتعهدت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن باستمرارها.

وكانت الحكومة السودانية، قد وافقت الأسبوع الماضي على إلغاء قانون المقاطعة لعام 1958، والذي يمنع إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل.

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