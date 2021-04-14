شؤون فلسطينية

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية حتى السبت

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية حتى السبت
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع  ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2021/04/15 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع  اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2021/04/16 يكون الجو غائما جزئيا ، ويطرأ ارتفاع  طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت 2021/04/17 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية و الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية  الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

       درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 22-12 26-14 27-16 بيت لحم 22-12 26-14 27-16
رام الله والبيرة 21-11 25-13 26-15 طولكرم 22-12 25-15 28-16
نابلس 23-12 27-15 28-16 قلقيلية 22-12 25-15 28-16
جنين 24-13 28-15 30-15 سلفيت 22-12 26-14 27-16
طوباس 25-14 29-16 31-16 روابي 23-12 27-15 28-16
الخليل 21-11 25-13 26-15 غزه 22-13 24-17 25-17
أريحا 31-18 33-19 34-20 خانيونس 22-13 24-17 25-17
الأغوار الشمالية 29-16 31-17 32-18 رفح 21-12 25-16 26-16
 

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