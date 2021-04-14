عربي

سد النهضة.. حمدوك يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لاجتماع مغلق

سد النهضة.. حمدوك يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لاجتماع مغلق
رام الله - دنيا الوطن
دعا رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، نظيريه المصري مصطفي مدبولي والإثيوبي آبي أحمد، لاجتماع قمة ثلاثي خلال 10 أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي وصلت لطريق مسدود.

ودعا حمدوك للتباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضي قدما في التفاوض وتجديد الالتزام السياسي للدول الثلاث بالتوصل لاتفاق في الوقت المناسب وفقا لاتفاق المبادئ للموقع عليه بين الدول الثلاث في 23 مارس 2015.

وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في رسالة وجهها لنظيريه الإثيوبي والمصري إن المفاوضات وصلت لطريق مسدود، في وقت وصلت فيه أعمال تشييد السد لمرحلة متقدمة مما يجعل من التوصل لاتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرا عاجلا، وفقا لإعلام مجلس الوزراء السوداني.

وجاء في الرسالة: "إنه من المؤسف أن تنقضي 10 سنوات من المفاوضات دون التوصل لاتفاق، وبالرغم من أنه قد تم احراز تقدم ملحوظ في جولة المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي فقد بقيت عدة نقاط خلاف بلا حل".

كما أن المفاوضات التي رعاها الاتحاد الافريقي منذ يونيو 2020 لم تُفض بدورها لاتفاق، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية التي عقدت مؤخرا في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديموقراطية، والتي فشلت في وضع إطار للتفاوض مقبول لكل الأطراف، وقد رفضت جمهورية اثيوبيا الفدرالية المقترح السوداني، الذي أيدته مصر، بالاستعانة بوساطة دولية رباعية بقيادة الاتحاد الأفريقي، رحبت بها الجهات المدعوة للتوسط.

وقال حمدوك إن "هذه الدعوة تأتي وفقا لإعلان المبادئ والتي تنص المادة العاشرة منه على إحالة الموضوع لرؤساء حكومات الدول الثلاث، إذا تعذر التوصل لاتفاق على المتفاوضين، وبما أن المفاوضات المباشرة وتلك التي تمت برعاية الاتحاد الافريقي قد فشلت التوصل لاتفاق، فإن السودان يدعو لاجتماع مغلق بين رؤساء وزراء البلدان الثلاثة عبر الفيديو".

أخبار ذات صلة

إصابة ستة أطفال بانفجار جسم غريب أثناء لعبهم في ريف حماة بسوريا

إصابة ستة أطفال بانفجار جسم غريب أثناء لعبهم في ريف حماة بسوريا

السودان يرسل أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

السودان يرسل أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

بعد بالسيسي.. تميم بن حمد يهاتف محمد بن سلمان

بعد بالسيسي.. تميم بن حمد يهاتف محمد بن سلمان

نائب أردني يوجه سؤالا للخصاونة: أين باسم عوض الله؟

نائب أردني يوجه سؤالا للخصاونة: أين باسم عوض الله؟

الصحة الأردنية: تسجيل 82 حالة وفاة و2790 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 82 حالة وفاة و2790 إصابة جديدة بـ(كورونا)

وزير التجارة التونسي: لا يمكن التسامح مع ملف التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل

وزير التجارة التونسي: لا يمكن التسامح مع ملف التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل

مصر: الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة السفينة الجانحة بقناة السويس الخميس المقبل

مصر: الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة السفينة الجانحة بقناة السويس الخميس المقبل

الخصاونة لـ نواب أردنيين&#34;: الأزمة الأخيرة ليست محاولة انقلاب والأمير حمزة لن يُحاكم

الخصاونة لـ نواب أردنيين": الأزمة الأخيرة ليست محاولة انقلاب والأمير حمزة لن يُحاكم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواجهات في باب العامود ورشق حافلات للمستوطنين قرب حائط البراق

مواجهات في باب العامود ورشق حافلات للمستوطنين قرب حائط البراق

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب الحكومة الاسبانية بحماية الصحفي معاذ حامد

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب الحكومة الاسبانية بحماية الصحفي معاذ حامد

الاحتلال يصادر وجبات الصائمين في باب الأسباط

الاحتلال يصادر وجبات الصائمين في باب الأسباط

محافظة سلفيت: تسجيل 16 إصابة جديدة بـ(كورونا) وحالات التعافي 26 حالة

محافظة سلفيت: تسجيل 16 إصابة جديدة بـ(كورونا) وحالات التعافي 26 حالة

الرجوب: لا يوجد تلاعب بالالتزامات الوطنية حول الانتخابات والاحتلال لا يريد انهاء الانقسام

الرجوب: لا يوجد تلاعب بالالتزامات الوطنية حول الانتخابات والاحتلال لا يريد انهاء الانقسام

&#34;مانويل مسلم&#34; يدعو لإنشاء مركز إعلامي مسيحي في حركة حماس

"مانويل مسلم" يدعو لإنشاء مركز إعلامي مسيحي في حركة حماس

أوقاف غزة تُعمم تنويهًا جديدًا بشأن الصلوات في المساجد

أوقاف غزة تُعمم تنويهًا جديدًا بشأن الصلوات في المساجد

الكشف عن أربعة أنفاق تهويدية جديدة أسفل مدينة القدس

الكشف عن أربعة أنفاق تهويدية جديدة أسفل مدينة القدس

منوعات

شاهد: أحمد السعدني عن مسلسلات رمضان &#34;أعلن انسحابي من المهزلة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أحمد السعدني عن مسلسلات رمضان "أعلن انسحابي من المهزلة".. ما القصة ؟

شاهد: لميس الحديدي تشعل النار على محمد رمضان &#34;مغرور وغبي&#34;

شاهد: لميس الحديدي تشعل النار على محمد رمضان "مغرور وغبي"

شاهد: محمد هنيدي يعلق على ظهوره في برومو &#34;رامز طار عقله&#34; بطريقة طريفة

شاهد: محمد هنيدي يعلق على ظهوره في برومو "رامز طار عقله" بطريقة طريفة

شاهد: كيف سخرت فيفي عبده من الأمير فيليب بعد وفاته

شاهد: كيف سخرت فيفي عبده من الأمير فيليب بعد وفاته

ما حقيقة الخلاف بين أمير كرارة و أحمد السقا ؟

ما حقيقة الخلاف بين أمير كرارة و أحمد السقا ؟

شاهد: محمد رمضان يبرِّئ نفسه و يوضح حقيقة فيديو رمي الدولارات

شاهد: محمد رمضان يبرِّئ نفسه و يوضح حقيقة فيديو رمي الدولارات

شاهد: إبتسام بطمة بروب الاستحمام تشعل غضب الجمهور

شاهد: إبتسام بطمة بروب الاستحمام تشعل غضب الجمهور

شاهد: فنان خليجي &#34;أتلقى عروض زواج وأتدلع&#34;.. من هو ؟

شاهد: فنان خليجي "أتلقى عروض زواج وأتدلع".. من هو ؟

شاهد: مشهور خليجي ينهي حياته بالانتحار.. إليكم التفاصيل

شاهد: مشهور خليجي ينهي حياته بالانتحار.. إليكم التفاصيل

شاهد: بسبب نادين نجم.. بلقيس فتحي تنهار من البكاء على الهواء مباشرة

شاهد: بسبب نادين نجم.. بلقيس فتحي تنهار من البكاء على الهواء مباشرة

عربي

إصابة ستة أطفال بانفجار جسم غريب أثناء لعبهم في ريف حماة بسوريا

إصابة ستة أطفال بانفجار جسم غريب أثناء لعبهم في ريف حماة بسوريا

سد النهضة.. حمدوك يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لاجتماع مغلق

سد النهضة.. حمدوك يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لاجتماع مغلق

الصحة الأردنية: تسجيل 82 حالة وفاة و2790 إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 82 حالة وفاة و2790 إصابة جديدة بـ(كورونا)

وزير التجارة التونسي: لا يمكن التسامح مع ملف التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل

وزير التجارة التونسي: لا يمكن التسامح مع ملف التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل