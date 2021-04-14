شؤون فلسطينية

معقباً على الاعتداءات الإسرائيلية بالأقصى.. الهباش: الحرب الدينية قادمة ولن يسلم منها أحد

معقباً على الاعتداءات الإسرائيلية بالأقصى.. الهباش: الحرب الدينية قادمة ولن يسلم منها أحد
رام الله - دنيا الوطن
دان الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الجريمة الجديدة التي أقدمت عليها شرطة الاحتلال مساء اليوم من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك في وقت صلاة العشاء والتراويح وفي أول أيام الشهر الفضيل وقطع أسلاك الكهرباء عن مآذن المسجد مما حال دون رفع الأذان عبر مكبرات الصوت .

وأكد قاضي القضاة ان هذه الجريمة تضاف لسلسة الجرائم اليومية التي تقوم بها دولة الاحتلال بحق الحرم القدسي الشريف من خلال فرض حصار مطبق عليه ومنع الفلسطينيين من زيارة المسجد الأقصى وإعماره خلال شهر رمضان المبارك وإحياء لياليه ، بالإضافة الى زيادة وتيرة الاقتحامات اليومية للممستوطنين وتدنيسه وبحجج واهية تحت مسمى " الأعياد والمناسبات الدينية اليهودية " .

وطالب الهباش المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة وعلى رأسها منظمة التربية والثقافة والعلوم " اليونسكو" الى اتخاذ اجراءات لحماية المسجد الأقصى المبارك بكافة مرافقه وباحاته وعلى رأسها حائط البراق باعتبار ان هذه المؤسسة الدولية أقرت وفي أكثر من قرار ان المسجد الأقصى المبارك هو مكان إسلامي خالص ولا حق لغير المسلمين فيه ، محذراً في ذات الوقت أن استمرار هذا الصمت المخزي من قبل المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال في مدينة القدس والمسجد الأقصى على وجه الخصوص سوف يقود بالجميع إلى أتون الحرب الدينية التي أصبحت على الأبواب، والتي لن يسلم من نارها أحد ولن يدفع ثمنها الفلسطينيين وحدهم .

ودعا الهباش أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان القادرين على الوصول الى المسجد الأقصى المبارك للرباط فيه وإعماره خلال شهر رمضان المبارك ومساندة إخوانهم المقدسيين في حمايته والدفاع عنه ، داعياً أبناء الأمة الإسلاميةى في كل مكان لزيارة الحرم القدسي الشريف ومشاركة إخوانهم الفلسطينيين شرف المشاركة في معركة الدفاع عن شرف الأمة ودرة تاج المسلمين وأحد المساجد الثلاثة التي أمر رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بشد الرحال إليها بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

أخبار ذات صلة

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية حتى السبت

تعرف على تفاصيل الحالة الجوية حتى السبت

مواجهات في باب العامود ورشق حافلات للمستوطنين قرب حائط البراق

مواجهات في باب العامود ورشق حافلات للمستوطنين قرب حائط البراق

الرئاسة: على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على الأقصى

الرئاسة: على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على الأقصى

حماس تعلق على إقدام الاحتلال بقطع أسلاك مكبرات الصوت بالأقصى

حماس تعلق على إقدام الاحتلال بقطع أسلاك مكبرات الصوت بالأقصى

الصحة بغزة تعلن إحصائية الإصابات بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة تعلن إحصائية الإصابات بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

برئاسة الرئيس.. اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة لتناول هذه الملفات

برئاسة الرئيس.. اللجنة التنفيذية تعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة لتناول هذه الملفات

نتنياهو: أتعهد بمزيد من الجهود من أجل إعادة الأسرى والمفقودين

نتنياهو: أتعهد بمزيد من الجهود من أجل إعادة الأسرى والمفقودين

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب الحكومة الاسبانية بحماية الصحفي معاذ حامد

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب الحكومة الاسبانية بحماية الصحفي معاذ حامد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مواجهات في باب العامود ورشق حافلات للمستوطنين قرب حائط البراق

مواجهات في باب العامود ورشق حافلات للمستوطنين قرب حائط البراق

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب الحكومة الاسبانية بحماية الصحفي معاذ حامد

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب الحكومة الاسبانية بحماية الصحفي معاذ حامد

الاحتلال يصادر وجبات الصائمين في باب الأسباط

الاحتلال يصادر وجبات الصائمين في باب الأسباط

محافظة سلفيت: تسجيل 16 إصابة جديدة بـ(كورونا) وحالات التعافي 26 حالة

محافظة سلفيت: تسجيل 16 إصابة جديدة بـ(كورونا) وحالات التعافي 26 حالة

الرجوب: لا يوجد تلاعب بالالتزامات الوطنية حول الانتخابات والاحتلال لا يريد انهاء الانقسام

الرجوب: لا يوجد تلاعب بالالتزامات الوطنية حول الانتخابات والاحتلال لا يريد انهاء الانقسام

&#34;مانويل مسلم&#34; يدعو لإنشاء مركز إعلامي مسيحي في حركة حماس

"مانويل مسلم" يدعو لإنشاء مركز إعلامي مسيحي في حركة حماس

أوقاف غزة تُعمم تنويهًا جديدًا بشأن الصلوات في المساجد

أوقاف غزة تُعمم تنويهًا جديدًا بشأن الصلوات في المساجد

الكشف عن أربعة أنفاق تهويدية جديدة أسفل مدينة القدس

الكشف عن أربعة أنفاق تهويدية جديدة أسفل مدينة القدس

منوعات

شاهد: أحمد السعدني عن مسلسلات رمضان &#34;أعلن انسحابي من المهزلة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أحمد السعدني عن مسلسلات رمضان "أعلن انسحابي من المهزلة".. ما القصة ؟

شاهد: لميس الحديدي تشعل النار على محمد رمضان &#34;مغرور وغبي&#34;

شاهد: لميس الحديدي تشعل النار على محمد رمضان "مغرور وغبي"

شاهد: محمد هنيدي يعلق على ظهوره في برومو &#34;رامز طار عقله&#34; بطريقة طريفة

شاهد: محمد هنيدي يعلق على ظهوره في برومو "رامز طار عقله" بطريقة طريفة

شاهد: كيف سخرت فيفي عبده من الأمير فيليب بعد وفاته

شاهد: كيف سخرت فيفي عبده من الأمير فيليب بعد وفاته

ما حقيقة الخلاف بين أمير كرارة و أحمد السقا ؟

ما حقيقة الخلاف بين أمير كرارة و أحمد السقا ؟

شاهد: محمد رمضان يبرِّئ نفسه و يوضح حقيقة فيديو رمي الدولارات

شاهد: محمد رمضان يبرِّئ نفسه و يوضح حقيقة فيديو رمي الدولارات

شاهد: إبتسام بطمة بروب الاستحمام تشعل غضب الجمهور

شاهد: إبتسام بطمة بروب الاستحمام تشعل غضب الجمهور

شاهد: فنان خليجي &#34;أتلقى عروض زواج وأتدلع&#34;.. من هو ؟

شاهد: فنان خليجي "أتلقى عروض زواج وأتدلع".. من هو ؟

شاهد: مشهور خليجي ينهي حياته بالانتحار.. إليكم التفاصيل

شاهد: مشهور خليجي ينهي حياته بالانتحار.. إليكم التفاصيل

شاهد: بسبب نادين نجم.. بلقيس فتحي تنهار من البكاء على الهواء مباشرة

شاهد: بسبب نادين نجم.. بلقيس فتحي تنهار من البكاء على الهواء مباشرة

عربي

إصابة ستة أطفال بانفجار جسم غريب أثناء لعبهم في ريف حماة بسوريا

إصابة ستة أطفال بانفجار جسم غريب أثناء لعبهم في ريف حماة بسوريا

سد النهضة.. حمدوك يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لاجتماع مغلق

سد النهضة.. حمدوك يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لاجتماع مغلق

بعد بالسيسي.. تميم بن حمد يهاتف محمد بن سلمان

بعد بالسيسي.. تميم بن حمد يهاتف محمد بن سلمان

نائب أردني يوجه سؤالا للخصاونة: أين باسم عوض الله؟

نائب أردني يوجه سؤالا للخصاونة: أين باسم عوض الله؟