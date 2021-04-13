حماس تعلق على إقدام الاحتلال بقطع أسلاك مكبرات الصوت بالأقصى



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أقدمت مساء اليوم الثلاثاء، على تعطيل مكبرات الصوت في المسجد الأقصى المبارك، ما حال دون رفع آذان صلاة العشاء وصلاة التراويح عبر مكبرات الصوت في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأثار القرار الذي نفذته شرطة الاحتلال في القدس، اعتراض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ودفع السفير الأردني لدى إسرائيل، إلى تقديم احتجاج "شديد اللهجة" إلى السلطات الإسرائيلية، بحسب ما ذكرت قنوات إسرائيلية، وذلك في ظل التوتر الذي تشهده العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.



رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على اقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلي بقطع أسلاك مكبرات الصوت في المسجد الأقصى ومنع رفع أذان العشاء في أول أيام شهر رمضان.وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، في تصريح له، مساء اليوم الثلاثاء: "إن قيام شرطة الاحتلال بقطع أسلاك مكبرات الصوت في المسجد الأقصى ومنع رفع آذان العشاء في أول أيام شهر رمضان، عدوان عنصري على المقدسات، وانتهاك لحرية العبادة".أضاف قاسم: "هذه التصرفات تكشف حجم الاستهتار الصهيوني لمشاعر المسلمين في كل مكان، وضربها بعرض الحائط لكل القوانين والأعراف الإنسانية".