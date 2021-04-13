شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تعلن إحصائية الإصابات بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة تعلن إحصائية الإصابات بـ(كورونا) خلال 24 ساعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 333 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية لليوم الثلاثاء.

وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 1425 إصابة، وذلك بعد فحص 4762 عينة، وذلك بنسبة إصابة 30 %.

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