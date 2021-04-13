نتنياهو: أتعهد بمزيد من الجهود من أجل إعادة الأسرى والمفقودين

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رام الله - دنيا الوطن

قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "أتعهد بالقيام بالمزيد من الجهود؛ من أجل إعادة الأسرى والمفقودين، حتى في هذه الأيام"، بحسب قناة (كان) الإسرائيلية.



يشار إلى أنه ما زالت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة تحتجز جندييْن إسرائيليين، وهما هدار غولدين وشاؤول أرون، بالإضافة الى كلا من ابراهام منغيستو، هشام السيد، وذلك منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.