بعد بالسيسي.. تميم بن حمد يهاتف محمد بن سلمان

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، هنأه فيه بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك بعد يوم من اتصاله بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن أمير قطر أجرى اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي هنأه فيه بحلول شهر رمضان.



وبدوره، بادل ولي العهد السعودي أمير قطر التهنئة بهذه المناسبة، معربا عن تمنياته بأن يعود هذا الشهر المبارك على الجميع بالخير والبركة.



وأعلنت الرئاسة المصرية أمس الاثنين، أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجرى اتصالا هاتفيا بالسيسي هنأه فيه بحلول شهر رمضان.



يذكر أن أمير قطر قد التقى بولي العهد السعودي في "قمة العُلا" في المملكة في يناير/كانون الثاني الماضي.