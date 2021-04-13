نائب أردني يوجه سؤالا للخصاونة: أين باسم عوض الله؟









رام الله - دنيا الوطنوجه النائب الأردني أسامة العجارمة يوم الثلاثاء سؤالا مقتضبا لرئيس الوزراء بشر الخصاونة قال فيه: "أين باسم عوض الله؟".وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قد أطلع النواب الاثنين على تفاصيل قضية الفتنة، حيث طالب بعض النواب خلال الجلسة بزيارة باسم عوض الله في السجن، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأوضح الخصاونة، أن باسم عوض الله كان على اتصال مع الأمير حمزة وينسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث عن تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور.كلام الخصاونة جاء خلال لقائه مع مجلس الأعيان لوضعه في صورة التطورات الأخيرة بالبلاد.وتحدث الخصاونة أمام الأعيان عن علاقة الأمير حمزة في القضية، حول "بعض الأمور"، منها تحركات وزيارات قام بها، وفق ما أفادت وكالة "عمون" الأدرنية للأنباء.كما أكد الخصاونة أن المدعي العام بدأ تحقيقاته في القضية وستكون في يد القضاء.وقال إن المتهمين بالقضية سيحالون إلى المدعي العام باستثناء الأمير حمزة الذي سيتم التعامل معه داخل إطار العائلة.وظهر الأمير حمزة بن الحسين للمرة الأولى عقب الأزمة الأخيرة في الأردن الأحد برفقة الملك عبد الله الثاني وعدة أمراء، خلال زيارتهم الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية المملكة.