دولي

(رويترز): بايدن يسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الـ11 من سبتمبر

(رويترز): بايدن يسحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الـ11 من سبتمبر
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (رويترز) للانباء، عن مصادر مطلعة، قولها: "إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيسحب كافة القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الـ11 من أيلول/ سبتمبر 2021".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أن القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان، دون أن يذكر أي موعد محدد لذلك.

وقال بايدن مؤخرا إنه "سيكون من الصعب الالتزام بالموعد المحدد للانسحاب من أفغانستان، في الـ1 من مايو المقبل"، لكن القوات الأمريكية ستنسحب من هناك "بشكل آمن ومنظم".

وأضاف: "سننسحب بالتأكيد، لكن السؤال متى سيحدث ذلك".

يذكر أن الاتفاق الذي عقدته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع حركة "طالبان" في فبراير 2020، ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول 1 مايو المقبل، فيما هناك شكوك بأن يتم الانسحاب في موعده.

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