الصحة التركية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ(كورونا) منذ الجائحة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة التركية الثلاثاء تسجيل 59187 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة أعلى ارتفاع يومي منذ اندلاع الوباء في البلاد.



وأشارت الوزارة إلى تسجيل 273 حالة وفاة نتيجة الفيروس خلال الفترة ذاتها، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بـ(كورونا) في تركيا 3.962 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات 34455.