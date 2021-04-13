الاحتلال يصادر وجبات الصائمين في باب الأسباط

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رام الله - دنيا الوطن

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، على مصادرة وجبات الطعام المخصصة للصائمين بالقرب من منطقة باب الأسباط، كما أقامت حواجز حديدية في منطقة باب العامود.



وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال قامت بمصادرة وجبات إفطار الصائمين في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة ومنعتهم من التواجد في المنطقة قبل لحظات من رفع آذان المغرب.



وفي سياق آخر قام جنود الاحتلال بوضع الحواجز الحديدية في ساحة ودرجات باب العامود لمنع الجلسات الشبابية وتواجد المواطنين.



وفي محاولة منها لإخماد صوت مكبرات الصوت وتعطيلها أقدمت قوات الاحتلال على تحطيم أبواب مئذنتي المغاربة والأسباط في المسجد الأقصى.



وسبق أن دعت الهيئة الإسلامية العليا وهيئة العلماء والدعاة بالقدس، لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف الرباط فيه مع حلول شهر رمضان، والحفاظ على حرمته وآدابه ونظافته، ومراعاة استخدام وسائل الوقاية اللازمة للحد من انتشار وباء (كورونا).



وذكّرت الهيئتان في بيان لهما أن كل ما دار عليه السور هو من المسجد الأقصى، وأن المسجد هو للصلاة والذكر وتلاوة القرآن الكريم والرباط فيه، مؤكدين أن "الأقصى" كله مصلى ويشمل الأماكن المسقوفة وغير المسقوفة.



ودعا البيان المسلمين كافة لأن يجعلوا شهر رمضان فاتحة خير بينهم لإنهاء كل النزاعات والقطيعة على مستوى الأفراد والعائلات والدول العربية والإسلامية، فرمضان شهر الوحدة والتسامح والمحبة.



كما وأطلق النشاط المقدسيون دعوات مماثلة بضرورة التواجد في المسجد الأقصى والرباط فيه والاعتكاف في أروقته كأحد أشكال الدفاع عنه في وجعه المؤامرات الاستيطانية ومحاولات الاستفراد فيه.