دولي

إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

إيران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%
رام الله - دنيا الوطن
في انتهاك جديد للاتفاق النووي، أبلغت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، أنها ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهو معدل أعلى مما كان عليه البرنامج النووي من قبل.

وقال عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين لوسائل إعلام رسمية، الثلاثاء: "إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وكانت إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، بما لا يصل إلى مستويات صنع الأسلحة النووية.

ولم ترد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الفور على طلب للتعليق.

من ناحية أخرى، ذكرت قناة (برس تي في)، الذراع الإنجليزية للتلفزيون الإيراني الحكومي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أُبلغت بهذه الخطوة. وقالت إن التخصيب سيبدأ الأربعاء.

ونقلت القناة أيضا عن عراقجي قوله: "إن إيران ستدخل ألف جهاز طرد مركزي آخر في نطنز دون الخوض في مزيد من التفاصيل".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكرت، الخميس الماضي، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم من خلال مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-2إم) في منشأة تحت الأرض في نطنز، في انتهاك جديد للاتفاق النووي.

لكن إيران فوجئت بانفجار مباغت في محطة نطنز النووية، الأحد، وهو ما دمّر نظام الطاقة الداخلي الذي يزود أجهزة الطرد المركزي في باطن الأرض، والتي تخصب اليورانيوم، في تطور لافت، خصوصا بعد إعلان هيئة البث الإسرائيلي (كان)، نقلا عن مصادر لم تسمها- أن جهاز الموساد الإسرائيلي شن "هجوما إلكترونيا" على موقع إيران النووي.

ويأتي ذلك في وقت تُجرى محادثات في فيينا بين إيران والدول الأخرى التي لا تزال مشاركة في اتفاق 2015 (ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا)، حول طريقة إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم في العاصمة النمساوية.

ويواجه الاتفاق خطر الانهيار منذ انسحبت الولايات المتحدة بشكل أحادي منه عام 2018، وأعادت فرض سلسلة عقوبات اقتصادية ومالية على إيران.

ورداً على ذلك، بدأت طهران العودة عن تعهّداتها بموجب النصّ اعتباراً من مايو 2019 وكثّفت الوتيرة في الأشهر الأخيرة.

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