صحيفة أمريكية تكشف معلومات جديدة حول تفجير مفاعل نطنز النووي الإيراني

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت صحيفة (النيويورك تايمز) الأميركية، بأن استهداف مفاعل نطنز النووي الإيراني، كان بواسطة عبوة ناسفة، تم تهريبها لداخل المنشأة، وأدت الى تدمير النظام الكهربائي الأساسي والاحتياطي بالمفاعل.



ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، عن الصحيفة الأمريكية، أن الانفجار في المفاعل النووي الإيراني نطنز، وقع بواسطة عبوة ناسفة، تم تهريبها الى داخل المفاعل، وتفجيرها عن بعد.



وبحسب الصحيفة الأمريكية، قالت مصادر استخباراتية أمريكية: "إن الانفجار تسبب بوقوع أضرار جسيمة بالمفاعل، وأن إيران قد تستغرق 9 أشهر لإعادة تخصيب اليورانيوم في هذا المفاعل".



يشار الى أن وسائل الإعلام العبرية، نقلت بالأمس عن تقارير أمريكية وأجنبية، أن الموساد هو الذي يقف خلف حادثة تفجير مفاعل نظنز.