الصحة الأردنية: تسجيل 82 حالة وفاة و2790 إصابة جديدة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الثلاثاء، تسجيل 82 وفاة، و2790 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أنه بذلك، ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (7937) وفاة، والإصابات إلى (672,090) حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.