شؤون فلسطينية

محافظة سلفيت: تسجيل 16 إصابة جديدة بـ(كورونا) وحالات التعافي 26 حالة

محافظة سلفيت: تسجيل 16 إصابة جديدة بـ(كورونا) وحالات التعافي 26 حالة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة سلفيت، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، لافتة إلى أن عدد حالات التعافي بلغت 26 حالة.

وأشارت المحافظة خلال التقرير اليومي حول تطورات انتشار فيروس (كورونا) بالمحافظة، نشرته على صفحتها في موقع (فيسبوك)، إلى أن عدد العينات التي تم سحبها خلال 24 ساعة، 88 عينة، منهم 16 عينة إيجابية، ونسبة ايجابية الفحص 18%.

في السياق، أكدت أن عدد حالات الوفاة الكلي بلغت 76، أي بنسبة 1%، فيما بلغت الحالات النشطة 233 حالة بنسبة 3.4%، وحالات التعافي 6778 حالة بنسبة 95.6%.

ولفت تقرير المحافظة إلى أن مجموع الحالات الكلي منذ بداية الجائحة وصل الى 7087 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات التي تتلقى العلاج بالمستشفيات لغاية تاريخ، 17 حالة، منهم أربعة مرضى على جهاز التنفس الاصطناعي.

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