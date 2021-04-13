الاحتلال يحول القيادي في حماس "حسن الورديان" للاعتقال الإداري

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحويل الشيخ الأسير حسن الورديان، القيادي في حركة حماس وأحد المرشحين في قائمة- القدس موعدنا- للاعتقال الإداري.



وأفاد ضياء الورديان‏ نجل القيادي حسن بأن محكمة الاحتلال حكمت على والده بالسجن الإداري لمدة 4 أشهر بعد أيام من اعتقاله.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القيادي الورديان يوم الثلاثاء 6/4 بعد مداهمة منزله في منطقة هندازة شرق بيت لحم، وفتشته وعبثت بمحتوياته.



ويوم الأحد الفائت أعادت قوات الاحتلال مداهمة منزل الأسير الورديان وأقربائه، وتعمدت التكسير والتخريب وإعاثة الفساد فيه.



والقيادي ورديان أسير محرر، اعتقل الأسبوع الماضي، وأمضى أكثر من (20 عاما) في سجون الاحتلال وهو قيادي في حركة حماس في محافظة بيت لحم وأحد مرشحيها في قائمة "القدس موعدنا".



ويوم أمس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ممثل قائمة "القدس موعدنا" ناجح عاصي من منزله في مدينة رام الله فيما داهمت فجر اليوم منزل المرشح الأسير القيادي شاكر عمارة في مخيم عقبة جبر بأريحا.



وشهدت الفترة الأخيرة اعتقال قوات الاحتلال للعديد من قيادات حركة حماس وكواردها، تزامنًا مع التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية التي تم الاتفاق على إجرائها خلال الشهر القادم.