شؤون فلسطينية

الاحتلال يحول القيادي في حماس "حسن الورديان" للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول القيادي في حماس "حسن الورديان" للاعتقال الإداري
رام الله - دنيا الوطن
قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحويل الشيخ الأسير حسن الورديان، القيادي في حركة حماس وأحد المرشحين في قائمة- القدس موعدنا- للاعتقال الإداري.

وأفاد ضياء الورديان‏ نجل القيادي حسن بأن محكمة الاحتلال حكمت على والده بالسجن الإداري لمدة 4 أشهر بعد أيام من اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت القيادي الورديان يوم الثلاثاء 6/4 بعد مداهمة منزله في منطقة هندازة شرق بيت لحم، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

ويوم الأحد الفائت أعادت قوات الاحتلال مداهمة منزل الأسير الورديان وأقربائه، وتعمدت التكسير والتخريب وإعاثة الفساد فيه.

والقيادي ورديان أسير محرر، اعتقل الأسبوع الماضي، وأمضى أكثر من (20 عاما) في سجون الاحتلال وهو قيادي في حركة حماس في محافظة بيت لحم وأحد مرشحيها في قائمة "القدس موعدنا".

ويوم أمس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ممثل قائمة "القدس موعدنا" ناجح عاصي من منزله في مدينة رام الله فيما داهمت فجر اليوم منزل المرشح الأسير القيادي شاكر عمارة في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وشهدت الفترة الأخيرة اعتقال قوات الاحتلال للعديد من قيادات حركة حماس وكواردها، تزامنًا مع التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية التي تم الاتفاق على إجرائها خلال الشهر القادم.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يحول القيادي في حماس &#34;حسن الورديان&#34; للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول القيادي في حماس "حسن الورديان" للاعتقال الإداري

&#34;مانويل مسلم&#34; يدعو لإنشاء مركز إعلامي مسيحي في حركة حماس

"مانويل مسلم" يدعو لإنشاء مركز إعلامي مسيحي في حركة حماس

أوقاف غزة تُعمم تنويهًا جديدًا بشأن الصلوات في المساجد

أوقاف غزة تُعمم تنويهًا جديدًا بشأن الصلوات في المساجد

الكشف عن أربعة أنفاق تهويدية جديدة أسفل مدينة القدس

الكشف عن أربعة أنفاق تهويدية جديدة أسفل مدينة القدس

الوزير الصالح: ماضون في تنفيذ رزمة من المشاريع التطويرية

الوزير الصالح: ماضون في تنفيذ رزمة من المشاريع التطويرية

القضاء الشرعي بغزة: إيقاف أوامر الحبس ومعاملات الطلاق خلال شهر رمضان

القضاء الشرعي بغزة: إيقاف أوامر الحبس ومعاملات الطلاق خلال شهر رمضان

الصحة بغزة: نعيش ذروة جائحة (كورونا) والوضع في المستشفيات تحت السيطرة

الصحة بغزة: نعيش ذروة جائحة (كورونا) والوضع في المستشفيات تحت السيطرة

الاحتلال يقرر إغلاق &#34;كرم أبو سالم&#34; الأربعاء والخميس

الاحتلال يقرر إغلاق "كرم أبو سالم" الأربعاء والخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحول القيادي في حماس &#34;حسن الورديان&#34; للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول القيادي في حماس "حسن الورديان" للاعتقال الإداري

الوزير الصالح: ماضون في تنفيذ رزمة من المشاريع التطويرية

الوزير الصالح: ماضون في تنفيذ رزمة من المشاريع التطويرية

4 أسرى يدخلون أعوامهم الـ 20 في سجون الاحتلال

4 أسرى يدخلون أعوامهم الـ 20 في سجون الاحتلال

الرئيس عباس يتلقى التهاني من زعماء عرب ومسلمين لمناسبة شهر رمضان

الرئيس عباس يتلقى التهاني من زعماء عرب ومسلمين لمناسبة شهر رمضان

228 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

228 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

نادي الأسير: تدهور الوضع الصحي للأسير محمد أبوعيشة من الخليل

نادي الأسير: تدهور الوضع الصحي للأسير محمد أبوعيشة من الخليل

&#34;القدس موعدنا&#34;: الاعتقالات تزيد إصرارانا على المضي في الانتخابات

"القدس موعدنا": الاعتقالات تزيد إصرارانا على المضي في الانتخابات

منوعات

شاهد: أحمد السعدني عن مسلسلات رمضان &#34;أعلن انسحابي من المهزلة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أحمد السعدني عن مسلسلات رمضان "أعلن انسحابي من المهزلة".. ما القصة ؟

شاهد: لميس الحديدي تشعل النار على محمد رمضان &#34;مغرور وغبي&#34;

شاهد: لميس الحديدي تشعل النار على محمد رمضان "مغرور وغبي"

شاهد: محمد هنيدي يعلق على ظهوره في برومو &#34;رامز طار عقله&#34; بطريقة طريفة

شاهد: محمد هنيدي يعلق على ظهوره في برومو "رامز طار عقله" بطريقة طريفة

شاهد: كيف سخرت فيفي عبده من الأمير فيليب بعد وفاته

شاهد: كيف سخرت فيفي عبده من الأمير فيليب بعد وفاته

ما حقيقة الخلاف بين أمير كرارة و أحمد السقا ؟

ما حقيقة الخلاف بين أمير كرارة و أحمد السقا ؟

شاهد: محمد رمضان يبرِّئ نفسه و يوضح حقيقة فيديو رمي الدولارات

شاهد: محمد رمضان يبرِّئ نفسه و يوضح حقيقة فيديو رمي الدولارات

شاهد: إبتسام بطمة بروب الاستحمام تشعل غضب الجمهور

شاهد: إبتسام بطمة بروب الاستحمام تشعل غضب الجمهور

شاهد: فنان خليجي &#34;أتلقى عروض زواج وأتدلع&#34;.. من هو ؟

شاهد: فنان خليجي "أتلقى عروض زواج وأتدلع".. من هو ؟

شاهد: مشهور خليجي ينهي حياته بالانتحار.. إليكم التفاصيل

شاهد: مشهور خليجي ينهي حياته بالانتحار.. إليكم التفاصيل

شاهد: بسبب نادين نجم.. بلقيس فتحي تنهار من البكاء على الهواء مباشرة

شاهد: بسبب نادين نجم.. بلقيس فتحي تنهار من البكاء على الهواء مباشرة

عربي

مصر: الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة السفينة الجانحة بقناة السويس الخميس المقبل

مصر: الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة السفينة الجانحة بقناة السويس الخميس المقبل

الخصاونة لـ نواب أردنيين&#34;: الأزمة الأخيرة ليست محاولة انقلاب والأمير حمزة لن يُحاكم

الخصاونة لـ نواب أردنيين": الأزمة الأخيرة ليست محاولة انقلاب والأمير حمزة لن يُحاكم

مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور لبنان اليوم

مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور لبنان اليوم

هل انتهت الأزمة كلياً؟.. أمير قطر يهاتف السيسي ويهنئه بشهر رمضان

هل انتهت الأزمة كلياً؟.. أمير قطر يهاتف السيسي ويهنئه بشهر رمضان