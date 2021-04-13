شؤون فلسطينية

أوقاف غزة تُعمم تنويهًا جديدًا بشأن الصلوات في المساجد

أوقاف غزة تُعمم تنويهًا جديدًا بشأن الصلوات في المساجد
رام الله - دنيا الوطن
عممت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تنويهًا مهمًا يتعلق بالتزام المواطنين بإجراءات السلامة في الصلوات وأثناء صلاة التراويح.

وقالت الأوقاف في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن": "نتقدم في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتهنئة الخالصة من أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الطاعات وصالح الأعمال".

وأضافت: "كما نعبر عن جزيل الشكر والتقدير لجمهور المصلين الكريم على ما قدموه من التزام بالإجراءات الوقائية أثناء أداء صلاة التراويح، الأمر الذي يُعبر عن حرص أهلنا ووعيهم وتعاونهم في تطبيق تلك الإجراءات التي تحافظ على أرواحهم".

وتابعت: "في هذا الإطار تؤكد وزارة الأوقاف على ضرورة الاستمرار في ذات الإجراءات في الصلوات كافة وفي كافة مناحي الحياة، حفاظًا على استمرارية فتح المساجد، حتى يُمن الله علينا برفع هذا الوباء".

وأردفت :"يجب ألا تزيد نسبة إشغال المسجد عن 35% من السعة الأساسية، رخصة الصلاة في البيوت مازالت قائمة، وخاصة في حق كبار السن وأصحاب الأعذار، وندعو لإقامة صلاة التراويح جماعة في البيوت، ويُكلف الأئمة وجميع العاملين في المساجد بمتابعة الالتزام بإجراءات الوقاية وتعليمات الوزارة".

ونوهت إلى ضرورة استمرار إغلاق ثلاجات وصنابير مياه الشرب، ونوصي الأخوة المصلين بضرورة إحضار زجاجة مياه من البيوت خاصة في صلاة المغرب، واستمرار إغلاق الحمامات، ويسمح بفتح المتوضآت بشرط المحافظة على نظافتها وتعقيمها بشكل دائم.

ولفتت إلى أهمية عدم إطالة الأئمة في الصلوات ودعاء القنوت، والالتزام بالأوقات المحددة من الوزارة لخطبة الجمعة (10) دقائق، والدروس الوعظية (5) دقائق، ورفع الأذان الأول لصلاة الفجر قبل (60) دقيقة من الأذان الثاني، في شهر رمضان فقط.

وذكرت الأوقاف: "يجب التقيد بوقت إقامة الصلاة بعد (10) دقائق لكافة الصلوات، باستثناء صلاة الفجر (20) دقيقة، وصلاة المغرب (5) دقائق، وستقوم الوزارة بعملية تقييم مستمرة في كافة المساجد من خلال مفتشي المساجد في المحافظات، لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق أي مساجد مخالفة".

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