استهداف سفينة إسرائيلية قرب السواحل الإماراتية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (الميادين) مساء اليوم الثلاثاء، باستهداف سفينة إسرائيلية بالقرب من إمارة الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.



وقالت القناة في أخبار عاجلة: إن اسم السفينة المستهدفة (هايبيرن)، وتتبع لشركة (pcc) الإسرائيلية، مشيرة إلى أن السفينة المستهدفة تحمل الرقم 9690559.



فيما قالت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية، في خبر عاجل: "أنباء عن استهداف سفينة تجارية ترفع علم إسرائيل قرب السواحل الإماراتية".



بينما قالت وكالة (رويترز): إنه تم استهداف سفينة تجارية مملوكة لشركة إسرائيلية قرب ميناء الفجيرة الإماراتي.



ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن التقديرات تشير إلى أن إيران استهدفت السفينة الإسرائيلية ببحر الخليج باستخدام صواريخ موجهة أو طائرات دون طيار.



وقالت القناة 12: إن السفينة الإسرائيلية أُصيبت بصاروخٍ بعيد المدى، ويجري الآن نقلها إلى الموانئ الإماراتية لفحص الضرر التي وقع بها.