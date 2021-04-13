شؤون فلسطينية

الكشف عن أربعة أنفاق تهويدية جديدة أسفل مدينة القدس

الكشف عن أربعة أنفاق تهويدية جديدة أسفل مدينة القدس
رام الله - دنيا الوطن
كشفت "لجنة البناء" التابعة للاحتلال الإسرائيلي عن مخطط تهويدي جديد يربط شمالي مدينة القدس بواسطة أربعة أنفاق جديدة بدلاً من نفق واحد.

وأعلنت اللجنة إيداع خارطة هيكلية محلية تحت اسم مشروع إقامة 4 أنفاق في مفرق مستوطنة التلة الفرنسية لفصل مستوى حركة مواصلات شمال القدس.

وبينت أن المشروع التهويدي سيربط شبكة الطرق بين الشارع الالتفافي (443) "تل أبيب- غربي القدس" بشطرها الشرقي، باتجاه مستوطنات الغور، ضمن خطة توسيع الشارع رقم (1).

ومع بداية العام 2021، بدأت حكومة الاحتلال فعليًا بتنفيذ عدد من المشاريع الاستيطانية والتهويدية التي صادقت عليها خلال العام 2020، بهدف فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يحول القيادي في حماس &#34;حسن الورديان&#34; للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول القيادي في حماس "حسن الورديان" للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول القيادي في حماس &#34;حسن الورديان&#34; للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول القيادي في حماس "حسن الورديان" للاعتقال الإداري

&#34;مانويل مسلم&#34; يدعو لإنشاء مركز إعلامي مسيحي في حركة حماس

"مانويل مسلم" يدعو لإنشاء مركز إعلامي مسيحي في حركة حماس

أوقاف غزة تُعمم تنويهًا جديدًا بشأن الصلوات في المساجد

أوقاف غزة تُعمم تنويهًا جديدًا بشأن الصلوات في المساجد

الوزير الصالح: ماضون في تنفيذ رزمة من المشاريع التطويرية

الوزير الصالح: ماضون في تنفيذ رزمة من المشاريع التطويرية

القضاء الشرعي بغزة: إيقاف أوامر الحبس ومعاملات الطلاق خلال شهر رمضان

القضاء الشرعي بغزة: إيقاف أوامر الحبس ومعاملات الطلاق خلال شهر رمضان

الصحة بغزة: نعيش ذروة جائحة (كورونا) والوضع في المستشفيات تحت السيطرة

الصحة بغزة: نعيش ذروة جائحة (كورونا) والوضع في المستشفيات تحت السيطرة

الاحتلال يقرر إغلاق &#34;كرم أبو سالم&#34; الأربعاء والخميس

الاحتلال يقرر إغلاق "كرم أبو سالم" الأربعاء والخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحول القيادي في حماس &#34;حسن الورديان&#34; للاعتقال الإداري

الاحتلال يحول القيادي في حماس "حسن الورديان" للاعتقال الإداري

الوزير الصالح: ماضون في تنفيذ رزمة من المشاريع التطويرية

الوزير الصالح: ماضون في تنفيذ رزمة من المشاريع التطويرية

4 أسرى يدخلون أعوامهم الـ 20 في سجون الاحتلال

4 أسرى يدخلون أعوامهم الـ 20 في سجون الاحتلال

الرئيس عباس يتلقى التهاني من زعماء عرب ومسلمين لمناسبة شهر رمضان

الرئيس عباس يتلقى التهاني من زعماء عرب ومسلمين لمناسبة شهر رمضان

228 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

228 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

نادي الأسير: تدهور الوضع الصحي للأسير محمد أبوعيشة من الخليل

نادي الأسير: تدهور الوضع الصحي للأسير محمد أبوعيشة من الخليل

&#34;القدس موعدنا&#34;: الاعتقالات تزيد إصرارانا على المضي في الانتخابات

"القدس موعدنا": الاعتقالات تزيد إصرارانا على المضي في الانتخابات

منوعات

شاهد: أحمد السعدني عن مسلسلات رمضان &#34;أعلن انسحابي من المهزلة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أحمد السعدني عن مسلسلات رمضان "أعلن انسحابي من المهزلة".. ما القصة ؟

شاهد: لميس الحديدي تشعل النار على محمد رمضان &#34;مغرور وغبي&#34;

شاهد: لميس الحديدي تشعل النار على محمد رمضان "مغرور وغبي"

شاهد: محمد هنيدي يعلق على ظهوره في برومو &#34;رامز طار عقله&#34; بطريقة طريفة

شاهد: محمد هنيدي يعلق على ظهوره في برومو "رامز طار عقله" بطريقة طريفة

شاهد: كيف سخرت فيفي عبده من الأمير فيليب بعد وفاته

شاهد: كيف سخرت فيفي عبده من الأمير فيليب بعد وفاته

ما حقيقة الخلاف بين أمير كرارة و أحمد السقا ؟

ما حقيقة الخلاف بين أمير كرارة و أحمد السقا ؟

شاهد: محمد رمضان يبرِّئ نفسه و يوضح حقيقة فيديو رمي الدولارات

شاهد: محمد رمضان يبرِّئ نفسه و يوضح حقيقة فيديو رمي الدولارات

شاهد: إبتسام بطمة بروب الاستحمام تشعل غضب الجمهور

شاهد: إبتسام بطمة بروب الاستحمام تشعل غضب الجمهور

شاهد: فنان خليجي &#34;أتلقى عروض زواج وأتدلع&#34;.. من هو ؟

شاهد: فنان خليجي "أتلقى عروض زواج وأتدلع".. من هو ؟

شاهد: مشهور خليجي ينهي حياته بالانتحار.. إليكم التفاصيل

شاهد: مشهور خليجي ينهي حياته بالانتحار.. إليكم التفاصيل

شاهد: بسبب نادين نجم.. بلقيس فتحي تنهار من البكاء على الهواء مباشرة

شاهد: بسبب نادين نجم.. بلقيس فتحي تنهار من البكاء على الهواء مباشرة

عربي

مصر: الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة السفينة الجانحة بقناة السويس الخميس المقبل

مصر: الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة السفينة الجانحة بقناة السويس الخميس المقبل

الخصاونة لـ نواب أردنيين&#34;: الأزمة الأخيرة ليست محاولة انقلاب والأمير حمزة لن يُحاكم

الخصاونة لـ نواب أردنيين": الأزمة الأخيرة ليست محاولة انقلاب والأمير حمزة لن يُحاكم

مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور لبنان اليوم

مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور لبنان اليوم

هل انتهت الأزمة كلياً؟.. أمير قطر يهاتف السيسي ويهنئه بشهر رمضان

هل انتهت الأزمة كلياً؟.. أمير قطر يهاتف السيسي ويهنئه بشهر رمضان