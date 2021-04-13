وزير التجارة التونسي: لا يمكن التسامح مع ملف التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

تعهد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، محمد بوسعيد، بفتح تحقيق فوري للتحقق من صحة معلومات حول قيام بعض الشركات التونسية بتصدير منتجات محلية إلى إسرائيل عبر فرنسا.



ووجه النائب عن الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا من أصل 217) نعمان العش خلال الجلسة سؤلا لبوسعيد عن "وجود معلومات تؤكد قيام بعض الشركات التونسية في مجال صناعة الأغذية بتصدير منتوجاتها إلى إسرائيل مرورا بفرنسا".



وقال بوسعيد: "لا معلومات لدى وزارة التجارة حاليا تثبت ما تقدّم به النائب من معطيات"، متعهدا "بفتح تحقيق فوري في هذا الخصوص". مشددا على أنه في حال ثبوت صحة أي من تلك المعلومات، فإنه "لا يمكن التسامح مع ملف التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني".