الولايات المتحدة تجمد استخدام لقاح "جونسون آند جونسون"اثر مخاوف بتجلط الدم

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رام الله - دنيا الوطن

أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) وكذلك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بوقف تطعيم شركة Johnson & Johnson.



وجاء القرار اثر مخاوف من حدوث جلطات الدم كأثر جانبي.



وأوصت الهيئات بتأجيل اللقاح لحين الحصول على نتائج إعادة الفحص. واشتكت ست نساء من جلطات دموية بعد أيام قليلة من حصولهم على اللقاح.



من جهتها، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن حالات الإصابة بجلطات دموية بعد التطعيم بلقاح "جونسون آند جونسون" تم الكشف عنها لدى ست نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عاما، وتوفيت إحداهن، فيما تم نقل مصابة أخرى إلى المستشفى وحالتها حرجة.



وفي المجموع ، تم إعطاء أكثر من 6.8 مليون جرعة من اللقاح في جميع أنحاء الولايات المتحدة.