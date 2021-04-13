شؤون فلسطينية

القضاء الشرعي بغزة: إيقاف أوامر الحبس ومعاملات الطلاق خلال شهر رمضان

القضاء الشرعي بغزة: إيقاف أوامر الحبس ومعاملات الطلاق خلال شهر رمضان
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيح حسن الجوجو، اليوم الثلاثاء، قرارًا إداريًا يقضي بوقف إصدار أوامر الحبس ومعاملات الطلاق خلال شهر رمضان 2021.

وبحسب موقع القضاء الشرعي بغزة، قال الجوجو: إن "هذا القرار يأتي انسجامًا مع الشهر المبارك وفلسفة الصيام، لأنّ المولى جعله شهر القرآن والعبادات والبعد عن الخصومات".

وأضاف الجوجو أن المقصود بأوامر الحبس هو كل ما يدخل باختصاص القضاء الشرعي سواء بسبب النفقات أو المهور.

وفي سياق آخر، أكد الجوجو، على أنّ خطة عمل مجلس القضاء، ستستمر بنظام الطوارئ والتي تعتمد على وجود كادر بشري بالمحاكم يستطيع تغطية احتياجات الجمهور؛ نظرًا لجائحة (كورونا).

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