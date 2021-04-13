الاحتلال يقرر إغلاق "كرم أبو سالم" الأربعاء والخميس

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رام الله - دنيا الوطن

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري يومي الأربعاء والخميس القادمين.



ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قرار إغلاق المعبر التجاري يأتي بسبب الأعياد اليهودية في الأيام المذكورة.



وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أعلن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة والمعابر مع قطاع غزة، في يوم "ذكرى قتلى معارك إسرائيل".



وجاء في بيان نشره أن الإغلاق يفرض "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي" اعتبارا من الساعة السابعة مساء الثلاثاء 13 نيسان/ أبريل وحتى منتصف ليلة الخميس الجمعة 15 نيسان/ أبريل.