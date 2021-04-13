شؤون فلسطينية

4 أسرى يدخلون أعوامهم الـ 20 في سجون الاحتلال

4 أسرى يدخلون أعوامهم الـ 20 في سجون الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
دخل أربعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أعوامهم الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ اعتقالهم عام 2002.

وقال نادي الأسير في بيان، إن الأسير أحمد علي أبو خضر من بلدة سيلة الظهر في جنين، دخل عامه الـ20 في السجون، وهو محكوم بالسجن مدى الحياة.

وتعرض الأسير أبو خضر لتحقيق قاس، كما اعتقل الاحتلال ولاحق جميع أفراد عائلته، وحرمهم من زيارته لسنوات.

ويعتبر الأسير أبو خضر من الأسرى الفاعلين في السجون، حيث تمكن خلال سنوات اعتقاله من استكمال دراسته وحصل على البكالوريوس، كما عمل لفترة طويلة على رعاية الأسرى المرضى في سجن "عيادة الرملة" ويقبع في سجن "نفحة".

كما دخل الأسير شادي أبو شخدم من الخليل عامه الـ20 في الأسر، وذلك منذ اعتقاله عام 2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد 6 مرات و20 عاما، وتعرض لتحقيق قاس وطويل.

هدم الاحتلال منزل عائلته عام 2003، وخلال سنوات أسره واجه العزل الانفرادي، والحرمان من زيارة العائلة، وتمكن من تطوير نفسه على الصعيدين المعرفي والعلمي حيث استكمل دراسته، وأصدر كتاب بعنوان (ثمن الحرية للثورات العربية).

عاني الأسير أبو شخدم من مشاكل صحية جراء ظروف الاعتقال القاسية، وسياسة الإهمال الطبي، وخضع لعمليات جراحية.

ودخل الأسير ناصر عويص (51 عاما) من نابلس، عامه الـ20 في سجون الاحتلال، وهو محكوم بالسجن المؤبد 14 مرة و50 عاما، وأضيف لحكمه 6 أشهر أخرى لرفضه الاعتراف بالمحكمة والوقوف أمام قضاة الاحتلال.

انخرط ناصر في النضال في مرحلة مبكرة من عمره، وتعرض للاعتقال منذ أن كان طفلا، وأمضى من طفولته خمس سنوات في سجون الاحتلال، كما وتعرض للإبعاد في سنوات التسعينيات، واستمرت ملاحقته.

عقب اعتقاله عام 2002، خضع لتحقيق طويل وقاسٍ، كما واجه العزل الانفرادي لمدة 5 سنوات، وحرمت عائلته طوال هذه المدة من زيارته، وخلال سنوات اعتقاله فقد والده، كما واستشهد عدد من رفاقه.

ويعتبر ناصر من قيادات الحركة الأسيرة، ومن الأسرى الفاعلين، حيث حصل على الماجستير، وهو أحد الأسرى المشرفين على تعليم الأسرى، ويقبع حاليا في سجن "نفحة".

ومن بلدة فجار في بيت لحم، دخل الأسير حمزة شمارخة (41 عاما)، عامه الـ20 في الأسر، وهو محكوم بالسجن المؤبد 6 مرات و20 عاما.

وخلال سنوات اعتقاله فقد والدته عام 2007، وحُرمت عائلته لفترات من زيارته، خاصة والده الذي لم يتمكن من زيارته مدة أربع سنوات.

تمكّن الأسير شمارخة خلال سنوات اعتقاله من استكمال دراسته، وحصل على شهادة الماجستير، ويقبع حاليا في سجن "ريمون".

أخبار ذات صلة

الوزير الصالح: ماضون في تنفيذ رزمة من المشاريع التطويرية

الوزير الصالح: ماضون في تنفيذ رزمة من المشاريع التطويرية

القضاء الشرعي بغزة: إيقاف أوامر الحبس ومعاملات الطلاق خلال شهر رمضان

القضاء الشرعي بغزة: إيقاف أوامر الحبس ومعاملات الطلاق خلال شهر رمضان

القضاء الشرعي بغزة: إيقاف أوامر الحبس ومعاملات الطلاق خلال شهر رمضان

القضاء الشرعي بغزة: إيقاف أوامر الحبس ومعاملات الطلاق خلال شهر رمضان

الصحة بغزة: نعيش ذروة جائحة (كورونا) والوضع في المستشفيات تحت السيطرة

الصحة بغزة: نعيش ذروة جائحة (كورونا) والوضع في المستشفيات تحت السيطرة

الاحتلال يقرر إغلاق &#34;كرم أبو سالم&#34; الأربعاء والخميس

الاحتلال يقرر إغلاق "كرم أبو سالم" الأربعاء والخميس

الرئيس عباس يتلقى التهاني من زعماء عرب ومسلمين لمناسبة شهر رمضان

الرئيس عباس يتلقى التهاني من زعماء عرب ومسلمين لمناسبة شهر رمضان

228 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

228 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

الاحتلال يصدر قرارًا بشأن صلاة أهالي الضفة في المسجد الأقصى

الاحتلال يصدر قرارًا بشأن صلاة أهالي الضفة في المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الوزير الصالح: ماضون في تنفيذ رزمة من المشاريع التطويرية

الوزير الصالح: ماضون في تنفيذ رزمة من المشاريع التطويرية

4 أسرى يدخلون أعوامهم الـ 20 في سجون الاحتلال

4 أسرى يدخلون أعوامهم الـ 20 في سجون الاحتلال

228 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

228 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

نادي الأسير: تدهور الوضع الصحي للأسير محمد أبوعيشة من الخليل

نادي الأسير: تدهور الوضع الصحي للأسير محمد أبوعيشة من الخليل

&#34;القدس موعدنا&#34;: الاعتقالات تزيد إصرارانا على المضي في الانتخابات

"القدس موعدنا": الاعتقالات تزيد إصرارانا على المضي في الانتخابات

قيادي بـ (حماس): لنجعل الانتخابات في القدس قضية اشتباك مع الاحتلال

قيادي بـ (حماس): لنجعل الانتخابات في القدس قضية اشتباك مع الاحتلال

تدهور الوضع الصحي للأسير &#34;محمد أبو عيشة&#34;

تدهور الوضع الصحي للأسير "محمد أبو عيشة"

أبو حلبية يدعو لشد الرحال للأقصى خلال رمضان وللتصدي لمخططات الاحتلال بالقدس

أبو حلبية يدعو لشد الرحال للأقصى خلال رمضان وللتصدي لمخططات الاحتلال بالقدس

منوعات

شاهد: أحمد السعدني عن مسلسلات رمضان &#34;أعلن انسحابي من المهزلة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أحمد السعدني عن مسلسلات رمضان "أعلن انسحابي من المهزلة".. ما القصة ؟

شاهد: لميس الحديدي تشعل النار على محمد رمضان &#34;مغرور وغبي&#34;

شاهد: لميس الحديدي تشعل النار على محمد رمضان "مغرور وغبي"

شاهد: محمد هنيدي يعلق على ظهوره في برومو &#34;رامز طار عقله&#34; بطريقة طريفة

شاهد: محمد هنيدي يعلق على ظهوره في برومو "رامز طار عقله" بطريقة طريفة

شاهد: كيف سخرت فيفي عبده من الأمير فيليب بعد وفاته

شاهد: كيف سخرت فيفي عبده من الأمير فيليب بعد وفاته

ما حقيقة الخلاف بين أمير كرارة و أحمد السقا ؟

ما حقيقة الخلاف بين أمير كرارة و أحمد السقا ؟

شاهد: محمد رمضان يبرِّئ نفسه و يوضح حقيقة فيديو رمي الدولارات

شاهد: محمد رمضان يبرِّئ نفسه و يوضح حقيقة فيديو رمي الدولارات

شاهد: إبتسام بطمة بروب الاستحمام تشعل غضب الجمهور

شاهد: إبتسام بطمة بروب الاستحمام تشعل غضب الجمهور

شاهد: فنان خليجي &#34;أتلقى عروض زواج وأتدلع&#34;.. من هو ؟

شاهد: فنان خليجي "أتلقى عروض زواج وأتدلع".. من هو ؟

شاهد: مشهور خليجي ينهي حياته بالانتحار.. إليكم التفاصيل

شاهد: مشهور خليجي ينهي حياته بالانتحار.. إليكم التفاصيل

شاهد: بسبب نادين نجم.. بلقيس فتحي تنهار من البكاء على الهواء مباشرة

شاهد: بسبب نادين نجم.. بلقيس فتحي تنهار من البكاء على الهواء مباشرة

عربي

مصر: الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة السفينة الجانحة بقناة السويس الخميس المقبل

مصر: الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة السفينة الجانحة بقناة السويس الخميس المقبل

الخصاونة لـ نواب أردنيين&#34;: الأزمة الأخيرة ليست محاولة انقلاب والأمير حمزة لن يُحاكم

الخصاونة لـ نواب أردنيين": الأزمة الأخيرة ليست محاولة انقلاب والأمير حمزة لن يُحاكم

مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور لبنان اليوم

مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور لبنان اليوم

هل انتهت الأزمة كلياً؟.. أمير قطر يهاتف السيسي ويهنئه بشهر رمضان

هل انتهت الأزمة كلياً؟.. أمير قطر يهاتف السيسي ويهنئه بشهر رمضان