الرئيس عباس يتلقى التهاني من زعماء عرب ومسلمين لمناسبة شهر رمضان

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسائل تهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، من عدد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية.



ووفق وكالة (وفا) فقد تلقى أبو مازن، رسائل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وسلطان عُمان هيثم بن طارق، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الجمهورية الغابونية علي بونغو اونديمبا، ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرزيويف.



كما تلقى رسائل من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهده سلمان بن حمد آل خليفة ومستشار الملك، ورئيس مجلس الوزراء المكلف للجمهورية اللبنانية سعد الحريري، ورئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، وشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.