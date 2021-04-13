228 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهةِ باب المغاربة، بحراسةٍ مشددة من قوات الاحتلال.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 228 مستوطناً اقتحموا باحات "الأقصى" على شكل مجموعات متفرقة، في الاقتحامات اليومية الصباحية.



وقالت أوقاف القدس: إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، بحماية من قوات الاحتلال، التي أمّنت الاقتحامات، حتى مغادرة المجموعات الاستيطانية من باب السلسلة.



ويشهد المسجد الأقصى يوميًا (عدا الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وقوات الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية.



وتتصاعد خلال موسم الأعياد اليهودية، انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين والمقدسات الإسلامية في القدس المحتلة بشكل خاص وباقي أنحاء الضفة الغربية.