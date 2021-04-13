الاحتلال يصدر قرارًا بشأن صلاة أهالي الضفة في المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، السماح بدخول 10 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية، لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى المبارك.



وقال منسق حكومة الاحتلال، إن السماح سيكون لمن تلقوا التطعيم فقط، مشيرًا إلى أنه بعد 16 من نيسان/ أبريل، سيجرى تقييم آخر للوضع لمراجعة المسار المصادق عليه، مع أخذ الاحتياجات الصحية والأمنية في عين الاعتبار.