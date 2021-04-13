الاحتلال يصدر قراراً بشأن تأدية المواطنين من الضفة لصلاة الجمعة الأولى من رمضان بالأقصى

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء،





وأضافت وفق بيان لمنسق حكومة الاحتلال في المناطق، بأنه بعد 16 من نيسان/إبريل، سيجرى تقييم آخر للوضع لمراجعة المسار المصادق عليه، مع أخذ الاحتياجات الصحية والأمنية في عين الاعتبار.



رام الله - دنيا الوطنالسماح بدخول 10 آلاف فلسطيني، من الضفة الغربية، ممن تلقوا التطعيم فقط، في الجمعة الأولى من شهر رمضان، لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك.