نادي الأسير: تدهور الوضع الصحي للأسير محمد أبوعيشة من الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

يواجه الأسير محمد اسحق أبو عيشة (59 عامًا) من الخليل، تدهور مستمر في وضعه الصحي، حيث يقبع في سجن "النقب الصحراوي".



وأوضح نادي الأسير، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير أبو عيشة يُعاني من عدة مشاكل صحية، أبرزها السكري بشكلٍ مزمن، والضغط، وأزمة في الصدر، ومشاكل في الكلى، والأعصاب، ومؤخرًا أصبح يعاني من فقدان الشعور في أطرافه.



ولفت نادي الأسير إلى أن الأسير أبو عيشه، أحد الأسرى الذين أُصيبوا بفايروس (كورونا) في سجن "النقب" مطلع هذا العام، وما يزال يعاني من آثار الإصابة.



يُشار إلى أن الأسير أبو عيشة معتقل إداريًا منذ شهر تشرين الأول / أكتوبر 2020، وهو أسير سابق أمضى سنوات في سجون الاحتلال، جُلها رهنّ الاعتقال الإداري، وهو متزوج وأب لسبعة من الأبناء.



وتواصل إدارة سجون الاحتلال، استخدامها لسياسة الإهمال الطبي الممنهج (القتل البطيء)، بحقّ مئات الأسرى، والتي تسببت على مدار السنوات الماضية باستشهاد العشرات منهم.