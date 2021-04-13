عاجل

  • أ.ب:الولايات المتحدة توصي بتعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" لحين التحقق من تقارير عن تسببه بجلطات

  • أ.ب: الولايات المتحدة توصي بتعليق استخدام لقاح "جونسون اند جونسون" بعد تسجيل حالات تجلط دموي

شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): لنجعل الانتخابات في القدس قضية اشتباك مع الاحتلال

قيادي بـ (حماس): لنجعل الانتخابات في القدس قضية اشتباك مع الاحتلال
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد القيادي في حركة حماس والمرشح على قائمتها الانتخابية "القدس موعدنا" جمال الطويل، على أن لدى شعبنا خيارات عديدة لإجراء الانتخابات في القدس المحتلة.

وشدد خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر القائمة برام الله، أن حركته وقائمتها الانتخابية مع الكل الفلسطيني في إجراء الانتخابات والمضي فيها وفي مقدمتها في القدس.

ودعا الطويل الشعب الفلسطيني أن يصنع من قضية الانتخابات في القدس قضية اشتباك مع الاحتلال، حتى نثبت حقنا في أن القدس لنا، لافتًا إلى أن هذا يستدعي تدخلا من الدول الضامنة لإجراء الانتخابات ونزاهتها.

وطالب الطويل القوائم الانتخابية الأخرى أن تزحف نحو القدس "ونحن في مقدمتهم"، من أجل أن نثبت حقنا في ذلك، ومن أجل إرسال رسالة اطمئنان لشعبنا في القدس.

وقال الطويل: "شعبنا الفلسطيني قادر أن يجترح الوسائل والأساليب من أجل اجتراح هذا الحق".

وأضاف القيادي في (حماس): "من الممكن إجراء هذه الانتخابات في ممثليات الدول الصديقة لنا والاتحاد الأوربي، ومن الممكن أن نضع صناديق الاقتراع في المسجد الأقصى المبارك وفي كنيسة القيامة، فعندنا خيارات كثيرة على قاعدة أنه لا تراجع أمام إجراءات الاحتلال".

ولفت الطويل إلى أن الاحتلال الذي يتردد في موضوع القدس وتمكيننا في الانتخابات هناك، يلاحقنا في سائر مناطق الضفة الغربية، لأنه يريد أن يشوش على الانتخابات لأنه لا يعترف بنا كشعب فلسطيني.

وفيما يتعلق بعدم دعوة حركة حماس لاجتماع الفصائل برام الله، قال الطويل: "منذ سنوات طويلة خاصة بعد الانقسام ليس هناك من دعوة يمكن أن ترأب الصدع وتمكن الجبهة إلا ونلبيها، لتثبيت شعبنا الفلسطيني وتعزيز صموده في أرضه".

 وشدد الطويل على أن "أي نداء في ذلك نحن نلبيه، وأي شعار لمواجهة الاحتلال والمضي في الانتخابات وفي مقدمتها القدس نحن معها وإن لم نكن موجودين بأجسادنا".

أخبار ذات صلة

تدهور الوضع الصحي للأسير &#34;محمد أبو عيشة&#34;

تدهور الوضع الصحي للأسير "محمد أبو عيشة"

أبو حلبية يدعو لشد الرحال للأقصى خلال رمضان وللتصدي لمخططات الاحتلال بالقدس

أبو حلبية يدعو لشد الرحال للأقصى خلال رمضان وللتصدي لمخططات الاحتلال بالقدس

غزة: (فدا) يستقبل وفداً قيادياً من جبهة النضال الشعبي

غزة: (فدا) يستقبل وفداً قيادياً من جبهة النضال الشعبي

(حماية) يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لكافة مرشحي القوائم الانتخابية

(حماية) يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لكافة مرشحي القوائم الانتخابية

&#34;كهرباء القدس&#34; تعلن عن ساعات دوام فروعها

"كهرباء القدس" تعلن عن ساعات دوام فروعها

فلسطين تسجل انخفاضاً بسيطاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

فلسطين تسجل انخفاضاً بسيطاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

نافذ عزام: رمضان فرصة على الأمة اغتنامها

نافذ عزام: رمضان فرصة على الأمة اغتنامها

وزيرة المرأة تطالب حكومة المكسيك بالضغط على الاحتلال بشأن الانتخابات بالقدس

وزيرة المرأة تطالب حكومة المكسيك بالضغط على الاحتلال بشأن الانتخابات بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): لنجعل الانتخابات في القدس قضية اشتباك مع الاحتلال

قيادي بـ (حماس): لنجعل الانتخابات في القدس قضية اشتباك مع الاحتلال

تدهور الوضع الصحي للأسير &#34;محمد أبو عيشة&#34;

تدهور الوضع الصحي للأسير "محمد أبو عيشة"

أبو حلبية يدعو لشد الرحال للأقصى خلال رمضان وللتصدي لمخططات الاحتلال بالقدس

أبو حلبية يدعو لشد الرحال للأقصى خلال رمضان وللتصدي لمخططات الاحتلال بالقدس

غزة: (فدا) يستقبل وفداً قيادياً من جبهة النضال الشعبي

غزة: (فدا) يستقبل وفداً قيادياً من جبهة النضال الشعبي

(حماية) يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لكافة مرشحي القوائم الانتخابية

(حماية) يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لكافة مرشحي القوائم الانتخابية

&#34;كهرباء القدس&#34; تعلن عن ساعات دوام فروعها

"كهرباء القدس" تعلن عن ساعات دوام فروعها

نافذ عزام: رمضان فرصة على الأمة اغتنامها

نافذ عزام: رمضان فرصة على الأمة اغتنامها

وزيرة المرأة تطالب حكومة المكسيك بالضغط على الاحتلال بشأن الانتخابات بالقدس

وزيرة المرأة تطالب حكومة المكسيك بالضغط على الاحتلال بشأن الانتخابات بالقدس

منوعات

شاهد: أحمد السعدني عن مسلسلات رمضان &#34;أعلن انسحابي من المهزلة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أحمد السعدني عن مسلسلات رمضان "أعلن انسحابي من المهزلة".. ما القصة ؟

شاهد: لميس الحديدي تشعل النار على محمد رمضان &#34;مغرور وغبي&#34;

شاهد: لميس الحديدي تشعل النار على محمد رمضان "مغرور وغبي"

شاهد: محمد هنيدي يعلق على ظهوره في برومو &#34;رامز طار عقله&#34; بطريقة طريفة

شاهد: محمد هنيدي يعلق على ظهوره في برومو "رامز طار عقله" بطريقة طريفة

شاهد: كيف سخرت فيفي عبده من الأمير فيليب بعد وفاته

شاهد: كيف سخرت فيفي عبده من الأمير فيليب بعد وفاته

ما حقيقة الخلاف بين أمير كرارة و أحمد السقا ؟

ما حقيقة الخلاف بين أمير كرارة و أحمد السقا ؟

شاهد: محمد رمضان يبرِّئ نفسه و يوضح حقيقة فيديو رمي الدولارات

شاهد: محمد رمضان يبرِّئ نفسه و يوضح حقيقة فيديو رمي الدولارات

شاهد: إبتسام بطمة بروب الاستحمام تشعل غضب الجمهور

شاهد: إبتسام بطمة بروب الاستحمام تشعل غضب الجمهور

شاهد: فنان خليجي &#34;أتلقى عروض زواج وأتدلع&#34;.. من هو ؟

شاهد: فنان خليجي "أتلقى عروض زواج وأتدلع".. من هو ؟

شاهد: مشهور خليجي ينهي حياته بالانتحار.. إليكم التفاصيل

شاهد: مشهور خليجي ينهي حياته بالانتحار.. إليكم التفاصيل

شاهد: بسبب نادين نجم.. بلقيس فتحي تنهار من البكاء على الهواء مباشرة

شاهد: بسبب نادين نجم.. بلقيس فتحي تنهار من البكاء على الهواء مباشرة

عربي

مصر: الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة السفينة الجانحة بقناة السويس الخميس المقبل

مصر: الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة السفينة الجانحة بقناة السويس الخميس المقبل

الخصاونة لـ نواب أردنيين&#34;: الأزمة الأخيرة ليست محاولة انقلاب والأمير حمزة لن يُحاكم

الخصاونة لـ نواب أردنيين": الأزمة الأخيرة ليست محاولة انقلاب والأمير حمزة لن يُحاكم

مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور لبنان اليوم

مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور لبنان اليوم

هل انتهت الأزمة كلياً؟.. أمير قطر يهاتف السيسي ويهنئه بشهر رمضان

هل انتهت الأزمة كلياً؟.. أمير قطر يهاتف السيسي ويهنئه بشهر رمضان