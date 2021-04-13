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شؤون فلسطينية

أبو حلبية يدعو لشد الرحال للأقصى خلال رمضان وللتصدي لمخططات الاحتلال بالقدس

أبو حلبية يدعو لشد الرحال للأقصى خلال رمضان وللتصدي لمخططات الاحتلال بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
دعا د. أحمد أبو حلبية، رئيس مؤسسة القدس الدولية في فلسطين المواطنين المقدسيين والفلسطينيين داخل أراضي عام 1948 لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وتكثيف رباطهم وتواجدهم الدائم فيه خلال شهر رمضان المبارك واستثمار الاعتكاف فيه لعبادة وجهاد، وللتصدي لاقتحامات المستوطنين اليهود وقوات الاحتلال له ومنعهم من أداء أية طقوس يهودية فيه خصوصاً خلال الشهر الفضيل.    

ونوه أبو حلبية لنية "جماعات المعبد" اقتحام الأقصى بشكل كبير وإقامة طقوسهم التلمودية فيه خلال ما يسمونه بـ"يوم القدس" في 10 أيار/ مايو المقبل الذي يوافق يوم الاثنين 28 رمضان، مؤكداً على ضرورة التصدي لهم وإفشال مخططاتهم بالاحتفال بهذا اليوم داخل باحات الأقصى المبارك.

 وطالب أبو حلبية بإعمار البلدة القديمة من القدس بالتجوال في شوارعها وأزقتها وزيارة معالمها لإضفاء مشهداً وفضاءً مقدسياً مقاوماً يشكل عاملاً لردع وصد المستوطنين الذين يمرون في شوارعها، داعياً للتبضع والشراء من أسواقها لدعم تجار البلدة الصامدين الذين يتعرضون لسياسة التهجير والاقتلاع من محلاتهم التجارية من خلال الضرائب الباهظة التي تفرضها بلدية الاحتلال في القدس، ومنع قوات الاحتلال الفلسطينيين من مسلمين ومسيحيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة من حق الوصول للقدس حتى ولو للصلاة وأداء العبادات، وفرض المضايقات وحرية الحركة في البلدة القديمة حتى على المقدسيين أنفسهم، حتى أجبر ذلك حوالي 30% من تجار البلدة إغلاق محالهم التجارية.          

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