غزة: (فدا) يستقبل وفداً قيادياً من جبهة النضال الشعبي









رام الله - دنيا الوطناستقبل الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صباح اليوم وفداً قيادياً من الرفاق في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في المكتب المركزي بمدينة غزة، برئاسة، أبو الوليد الزق عضو المكتب السياسي للجبهة، حيث قدم التهنئة بذكرى الانطلاقة 31 لـ (فدا).وأكد الرفاق في الجبهة على عمق العلاقات التاريخية بين الجبهة و (فدا) في كافة المواقع الوطنية المشتركة.وأكد المجتمعون في اللقاء على المخاطر السياسية التي تواجه المشروع الوطني، وأهمية حشد الطاقات لمواجهة المخاطر التي توجه المشروع الوطني بشكل عام، والعمل على إنجاح العملية الديمقراطية الفلسطينية القادمة المتمثلة بإجراء الانتخابات في كافة محافظات الوطن، وفي المقدمة منها القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.بدوره رحب الرفاق في (فدا) على الدور الوطني والتاريخي للجبهة ، وأهمية وحدة الموقف خاصة في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الوطنية الفلسطينية، والتأكيد على العمل الوحدوي والمشترك في مواجهة الاحتلال وتطوير الأدوات، خاصة في ظل التحديات القائمة والعمل معاً على إنجاح العملية الديمقراطية سواء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وكذلك المجلس الوطني الفلسطيني.وفي نهاية اللقاء الوطني قدم الرفاق في جبهة النضال درع التكريم بمناسبة ذكرى انطلاقة (فدا).