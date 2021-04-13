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شؤون فلسطينية

(حماية) يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لكافة مرشحي القوائم الانتخابية

(حماية) يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لكافة مرشحي القوائم الانتخابية
رام الله - دنيا الوطن
يدين مركز حماية لحقوق الانسان إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على اعتقال ناجح عاصي، المرشح للانتخابات الفلسطينية القادمة عن قائمة "القدس موعدنا"، محذراً من محاولات حقيقية تظهر من سلوك قوات الاحتلال هدفها إفشال جهود إجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية.

ووفقاً لمتابعة ورصد المركز قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي  منذ إصدار الرئيس محمود عباس مرسوم بشأن تحديد  موعد إجراء الانتخابات "التشريعية، الرئاسية، المجلس الوطني" والتي من المقرر أن تنطلق بكورتها في 22 آيار/مايو المقبل في الأراضي الفلسطينية " غزة، الضفة، القدس" بمجموعة من الإجراءات استهدفت نشطاء ومرشحين عن قائمة "القدس موعدنا" في محافظات الضفة بهدف التضييق عليهم ومنعهم من المشاركة في العملية الانتخابية القادمة، وسعياً منها في إفشال سير العملية الانتخابية والتي تشكل أساس لتوحيد الوطن وإنهاء الانقسام.

هذا وكان (حماية) قد وثق خلال الفترة التي أعقبت مرسوم تحديد موعد الانتخابات قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال "12"  شخص من قيادات ونشطاء ومرشحين عن قائمة القدس موعدنا، كان أخرها مساء أمس الاثنين الموافق 12/04/2021 حيث  اعتقلت قوات الاحتلال السيد/ ناجح عاصي، مرشح القائمة، من منزلة في مدينة رام الله بعد أن تم مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

كما وثق المركز قيام قوات الاحتلال بتهديد عدد من القيادات  الداعمة والمناصرة لقائمة القدس موعدنا من خلال مكالمات هاتفية، قاصداً من ذلك بث روح التراجع والضعف في نفوس المواطنين، وتشكيكهم في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية القادمة، وذلك بهدف إفشالها وإحباط أي محاولة فلسطينية لوأد الانقسام المستمر للعام الرابع  عشر على التوالي.

مركز حماية لحقوق الانسان إذ ينظر بخطورة بالغة إلى ما يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية من تهديدات ومضايقات واعتقالات مباشرة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي؛ بهدف منعهم من المضي قدماً في خوض المنافسة الديمقراطية للانتخابات المرتقبة، فإنه يحذر من مساعي إسرائيلية جادة  لإفشال المسار الديمقراطي في الأراضي الفلسطينية من خلال السعي المبكر للتأثير على سير العملية الانتخابية ، وبدوره يطالب المجتمع الدولي  بالعمل من أجل ضمان إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة حسب المرسوم الرئاسي، وضمان نزاهتها وحريتها في الضفة والقدس والقطاع.

كما ويطالب المركز المجتمع الدولي بتوفير الحماية لكافة القوائم الانتخابية والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي  وإلزامه بعدم عرقلة إجراء الانتخابات أو التدخل في العملية الانتخابية الفلسطينية.

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