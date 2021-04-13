عاجل

  • أ.ب:الولايات المتحدة توصي بتعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" لحين التحقق من تقارير عن تسببه بجلطات

  • أ.ب: الولايات المتحدة توصي بتعليق استخدام لقاح "جونسون اند جونسون" بعد تسجيل حالات تجلط دموي

شؤون فلسطينية

"كهرباء القدس" تعلن عن ساعات دوام فروعها

"كهرباء القدس" تعلن عن ساعات دوام فروعها
رام الله - دنيا الوطن
توجهت شركة كهرباء محافظة القدس ممثلة برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام المهندس هشام العمري بالتهنئة والتبريكات من القيادة الفلسطينية، و أبناء شعبنا، وكافة المشتركين والموظفين ونقابة العاملين في الشركة بشكل خاص، وعموم العالمين العربي والإسلامي بشكل عام بحلول شهر رمضان المبارك، آملين من الله العلي القدير أن يتقبل طاعاتهم وصالح أعمالهم وأن يعيده عليهم باليمن والبركات.

وبهذه المناسبة أعلنت الشركة ساعات دوام فروعها ومكاتبها في كافة مناطق الامتياز خلال الشهر الفضيل، والتي جاءت على النحو التالي: القدس( الفرع الرئيسي) من الساعة 8:00 صباحاً – 8:30 مساء، مكتب شعفاط 8:00 صباحاً- 6:00 مساء، مكتب القرمي (البلدة القديمة) من الساعة 9:00 صباحاً – 2:00 عصراً، مكتب الواد (البلدة القديمة) من الساعة 9:00 صباحاً – 2:00 عصراً، مكنب العيزرية من الساعة 9:00 صباحاً – 3:00 عصراً، مكتب ضاحية البريد من الساعة 9:00 صباحاً – 3:00 عصراً. فيما سيفتتح فرع رام الله الرئيسي من الساعة 9:00 صباحاً – 10:30 ليلاً، مكتب المنارة من الساعة 9:00 صباحاً- 3:00 عصراً، مكتب بدو من الساعة 9:00 صباحاً – 2:00 عصراً، أما فرع بيت لحم الرئيسي "القبة" من الساعة 8:00 صباحاً – 11:00 ليلاً، فيما سيعمل مكتب السنيما، ومكتب بيت ساحور، ومكتب بيت فجار ستتفتح أبوابها من الساعة 9:00 صباحاً- 3:00 عصراً، أما فرع أريحا الرئيسي سيفتح أبواه للمشركين من الساعة 9:00 صباحاً – 7:00 مساء.

وأكد العمري أن الشركة حريصة على أن يكون الشهر الفضيل شهراً يستطيع فيه المواطن،أن يمارس شعائر الشهر الفضيل في أجواء من التواصل والمحبة والأخوة بعيداً عن الممارسات الخارجة عن أخلاقيات وقيم هذا الشهر المبارك، والمتمثلة في التخلف عن الدفع وتسديد الفواتير، وسرقة التيار الكهربائي، والتعدي على الشبكات.

وبيّن العمري بأن كهرباء القدس لا تزال في خضم معركة الديون المتفاقمة، داعياً كافة المشتركين إلى اتباع الممارسات الصحيحة التي تهدف إلى الترشيد في استهلاك التيار الكهربائي والاستخدام الأمثل والصحيح للأجهزة الكهربائية في المنازل وأماكن العمل، مع حلول الشهر الكريم، آملاً أن ينعم المشتركون الشهر الفضيل والذي تكثر فيه المناسبات الاجتماعية، بخدمة التيار الكهربائي دون أية أعطال أو انقطاعات، نتيجة لأية سرقات أو تعديات، مطالباً كافة المشتركين المتخلفين عن الدفع إلى المسارعة في دفع فواتير الكهرباء وتسديد ديونهم، والتبليغ عن التعديات وسرقة التيار الكهربائي، والتوقف عن هذه العادة المحرمة شرعاً وقانونا

أخبار ذات صلة

قيادي بـ (حماس): لنجعل الانتخابات في القدس قضية اشتباك مع الاحتلال

قيادي بـ (حماس): لنجعل الانتخابات في القدس قضية اشتباك مع الاحتلال

تدهور الوضع الصحي للأسير &#34;محمد أبو عيشة&#34;

تدهور الوضع الصحي للأسير "محمد أبو عيشة"

أبو حلبية يدعو لشد الرحال للأقصى خلال رمضان وللتصدي لمخططات الاحتلال بالقدس

أبو حلبية يدعو لشد الرحال للأقصى خلال رمضان وللتصدي لمخططات الاحتلال بالقدس

غزة: (فدا) يستقبل وفداً قيادياً من جبهة النضال الشعبي

غزة: (فدا) يستقبل وفداً قيادياً من جبهة النضال الشعبي

(حماية) يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لكافة مرشحي القوائم الانتخابية

(حماية) يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لكافة مرشحي القوائم الانتخابية

فلسطين تسجل انخفاضاً بسيطاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

فلسطين تسجل انخفاضاً بسيطاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

نافذ عزام: رمضان فرصة على الأمة اغتنامها

نافذ عزام: رمضان فرصة على الأمة اغتنامها

وزيرة المرأة تطالب حكومة المكسيك بالضغط على الاحتلال بشأن الانتخابات بالقدس

وزيرة المرأة تطالب حكومة المكسيك بالضغط على الاحتلال بشأن الانتخابات بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): لنجعل الانتخابات في القدس قضية اشتباك مع الاحتلال

قيادي بـ (حماس): لنجعل الانتخابات في القدس قضية اشتباك مع الاحتلال

تدهور الوضع الصحي للأسير &#34;محمد أبو عيشة&#34;

تدهور الوضع الصحي للأسير "محمد أبو عيشة"

أبو حلبية يدعو لشد الرحال للأقصى خلال رمضان وللتصدي لمخططات الاحتلال بالقدس

أبو حلبية يدعو لشد الرحال للأقصى خلال رمضان وللتصدي لمخططات الاحتلال بالقدس

غزة: (فدا) يستقبل وفداً قيادياً من جبهة النضال الشعبي

غزة: (فدا) يستقبل وفداً قيادياً من جبهة النضال الشعبي

(حماية) يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لكافة مرشحي القوائم الانتخابية

(حماية) يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لكافة مرشحي القوائم الانتخابية

&#34;كهرباء القدس&#34; تعلن عن ساعات دوام فروعها

"كهرباء القدس" تعلن عن ساعات دوام فروعها

نافذ عزام: رمضان فرصة على الأمة اغتنامها

نافذ عزام: رمضان فرصة على الأمة اغتنامها

وزيرة المرأة تطالب حكومة المكسيك بالضغط على الاحتلال بشأن الانتخابات بالقدس

وزيرة المرأة تطالب حكومة المكسيك بالضغط على الاحتلال بشأن الانتخابات بالقدس

منوعات

شاهد: أحمد السعدني عن مسلسلات رمضان &#34;أعلن انسحابي من المهزلة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أحمد السعدني عن مسلسلات رمضان "أعلن انسحابي من المهزلة".. ما القصة ؟

شاهد: لميس الحديدي تشعل النار على محمد رمضان &#34;مغرور وغبي&#34;

شاهد: لميس الحديدي تشعل النار على محمد رمضان "مغرور وغبي"

شاهد: محمد هنيدي يعلق على ظهوره في برومو &#34;رامز طار عقله&#34; بطريقة طريفة

شاهد: محمد هنيدي يعلق على ظهوره في برومو "رامز طار عقله" بطريقة طريفة

شاهد: كيف سخرت فيفي عبده من الأمير فيليب بعد وفاته

شاهد: كيف سخرت فيفي عبده من الأمير فيليب بعد وفاته

ما حقيقة الخلاف بين أمير كرارة و أحمد السقا ؟

ما حقيقة الخلاف بين أمير كرارة و أحمد السقا ؟

شاهد: محمد رمضان يبرِّئ نفسه و يوضح حقيقة فيديو رمي الدولارات

شاهد: محمد رمضان يبرِّئ نفسه و يوضح حقيقة فيديو رمي الدولارات

شاهد: إبتسام بطمة بروب الاستحمام تشعل غضب الجمهور

شاهد: إبتسام بطمة بروب الاستحمام تشعل غضب الجمهور

شاهد: فنان خليجي &#34;أتلقى عروض زواج وأتدلع&#34;.. من هو ؟

شاهد: فنان خليجي "أتلقى عروض زواج وأتدلع".. من هو ؟

شاهد: مشهور خليجي ينهي حياته بالانتحار.. إليكم التفاصيل

شاهد: مشهور خليجي ينهي حياته بالانتحار.. إليكم التفاصيل

شاهد: بسبب نادين نجم.. بلقيس فتحي تنهار من البكاء على الهواء مباشرة

شاهد: بسبب نادين نجم.. بلقيس فتحي تنهار من البكاء على الهواء مباشرة

عربي

مصر: الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة السفينة الجانحة بقناة السويس الخميس المقبل

مصر: الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة السفينة الجانحة بقناة السويس الخميس المقبل

الخصاونة لـ نواب أردنيين&#34;: الأزمة الأخيرة ليست محاولة انقلاب والأمير حمزة لن يُحاكم

الخصاونة لـ نواب أردنيين": الأزمة الأخيرة ليست محاولة انقلاب والأمير حمزة لن يُحاكم

مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور لبنان اليوم

مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور لبنان اليوم

هل انتهت الأزمة كلياً؟.. أمير قطر يهاتف السيسي ويهنئه بشهر رمضان

هل انتهت الأزمة كلياً؟.. أمير قطر يهاتف السيسي ويهنئه بشهر رمضان