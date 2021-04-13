إسرائيل: المصادقة على تسهيلات جديدة في ظل استمرار تحسن الحالة الوبائية





وقد توفي بالمرض في إسرائيل منذ ظهوره، 6304 أشخاص، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وتلقى أكثر من خمسة ملايين و300 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح ضد (كورونا)، فيما يقترب عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من خمسة ملايين.



وأصدر المجلس الوزاري المصغّر لشؤون (كورونا) في إسرائيل، بساعة متأخرة من هذه الليلة الماضية، عدة قرارات بشأن الأنظمة السارية في ظل جائحة (كورونا)، بحيث من المرتقب أن يستمر تنفيذ مراحل الخروج من الإغلاق والإعلان عن تسهيلات جديدة مع بقاء بعض القيود المفروضة حاليًا.



ومن أهم هذه القرارات مصادقة الحكومة مبدئيًا على اقتراح وزارتيْ الصحة والتربية والتعليم، فتح جهاز التربية والتعليم على نطاق واسع اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.



ومن أجل زيادة السعة القصوى لحركة تنقل المسافرين عبر مطار بن غوريون الدولي، سيتم إنشاء مجمع فحوصات خارج الترمينال.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اكتشاف 217 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) يوم أمس الاثنين، فيما بلغت نسبة النتائج الإيجابية 0.4%.ويتلقى العلاج في أقسام العناية المكثفة 240 مريضاً بالفيروس، ويستعين 121 منهم لأجهزة التنفس الاصطناعي.