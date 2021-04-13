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شؤون فلسطينية

فلسطين تسجل انخفاضاً بسيطاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

فلسطين تسجل انخفاضاً بسيطاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فلسطين اليوم الثلاثاء، انخفاضاً بسيطاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، تسجيل 18 وفاة، و1911 إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 2348 مصابًا، بالضفة الغربية وقطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وأكدت في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، تسجيل 1911 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 299636، فيما سجلت 2348 حالة تعافٍ، ما يرفع عدد الحالات إلى 262985  منذ بدء الجائحة.

وقالت: إن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: طوباس (2)، نابلس (1)، قلقيلية (1)، جنين (1)، طولكرم (1)، سلفيت (1)، بيت لحم (1)، الخليل (2)، قطاع غزة (8).

وأوضحت الكيلة أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس (47)، نابلس (196)، قلقيلية (28)، جنين (110)، طولكرم (45)، سلفيت (16)، الخليل (80)، رام الله والبيرة (69)، بيت لحم (18)، أريحا والأغوار (7)، ضواحي القدس (3)، قطاع غزة (1292)، لافتة إلى أنه تم إجراء 7416 فحصا.

وأشارت إلى أن حالات التعافي توزعت في المحافظات على النحو التالي: طوباس (46)، نابلس (465)، قلقيلية (64)، جنين (189)، طولكرم (290)، سلفيت (26)، الخليل (263)، رام الله والبيرة (87)، بيت لحم (37)، أريحا والأغوار (11)، ضواحي القدس (13)، قطاع غزة (857).

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 182 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 56 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 536 مصابا.

وفيما يتعلق بالمواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة للفيروس، أكدت الكيلة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 151022، بينهم 17660 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

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