عاجل

  • أ.ب:الولايات المتحدة توصي بتعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" لحين التحقق من تقارير عن تسببه بجلطات

  • أ.ب: الولايات المتحدة توصي بتعليق استخدام لقاح "جونسون اند جونسون" بعد تسجيل حالات تجلط دموي

شؤون فلسطينية

نافذ عزام: رمضان فرصة على الأمة اغتنامها

نافذ عزام: رمضان فرصة على الأمة اغتنامها
الشيخ نافذ عزام
رام الله - دنيا الوطن
تقدَّم عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، اليوم الثلاثاء، بالتهنئة إلى الشعوب العربية والإسلامية عموماً، والشعب الفلسطيني المرابط على وجه الخصوص، بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال عزام في تصريحٍ له: "نبارك لشعوب الأمة ولشعبنا الأبي بحلول شهر رمضان الفضيل، الذي يُمثل فرصةً علينا أن نغتنمها للتقرب أكثر من ربنا، وتعزيز أواصر المحبة وتكريس معاني الخير والإخاء والتكافل فيه".

وأضاف "رمضان يُحفز النفوس ويستحضر الطاقات لأن تقوم بواجبها تجاه دينها وأمتها، ولعل الصفحات المُشرِقة التي سطرها المسلمون الأوائل في هذا الشهر المبارك زاخرةٌ بالنماذج الحيَّة".

وأوضح الشيخ عزام أن رمضان شهد فتوحاتٍ ومعارك حقق فيها المسلمون انتصاراتٍ عظيمة، مشيراً إلى أن هذا يجعلنا متيقنين تماماً بأن النصر حليف شعبنا.

ولفت إلى أن صناعة النصر تحتاج منا  إلى أن نتغلب على أهواء نفوسنا، ونكسر الحواجز فيما بيننا، ونتحد حول قيمنا الراسخة التي يعززها فينا كتاب ربنا، الذي تنزل على نبينا العظيم محمد (صلى الله عليه وسلم) في هذا الشهر المبارك.

ونوه القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إلى أن ما يعيشه شعبنا وأمتنا من ظلم وعدوان ومصاعب وأزمات ناشئٌ عن ابتعادنا عن المعاني والمقاصد التي فَرضَ الله تبارك وتعالى لأجلها صيام شهر رمضان، داعياً إلى استحضار تلك المعاني في تعاملنا وسلوكنا كي نُغيِّر واقعنا.

وفي نهاية تصريحه، تضرع عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إلى العلي القدير أن يحفظ شعوب الأمة من مكائد الأعداء، وأن يسددهم في الخير والصلاح، وأن يهيء لهم من أمرهم رشداً.

أخبار ذات صلة

قيادي بـ (حماس): لنجعل الانتخابات في القدس قضية اشتباك مع الاحتلال

قيادي بـ (حماس): لنجعل الانتخابات في القدس قضية اشتباك مع الاحتلال

تدهور الوضع الصحي للأسير &#34;محمد أبو عيشة&#34;

تدهور الوضع الصحي للأسير "محمد أبو عيشة"

أبو حلبية يدعو لشد الرحال للأقصى خلال رمضان وللتصدي لمخططات الاحتلال بالقدس

أبو حلبية يدعو لشد الرحال للأقصى خلال رمضان وللتصدي لمخططات الاحتلال بالقدس

غزة: (فدا) يستقبل وفداً قيادياً من جبهة النضال الشعبي

غزة: (فدا) يستقبل وفداً قيادياً من جبهة النضال الشعبي

(حماية) يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لكافة مرشحي القوائم الانتخابية

(حماية) يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لكافة مرشحي القوائم الانتخابية

&#34;كهرباء القدس&#34; تعلن عن ساعات دوام فروعها

"كهرباء القدس" تعلن عن ساعات دوام فروعها

فلسطين تسجل انخفاضاً بسيطاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

فلسطين تسجل انخفاضاً بسيطاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

وزيرة المرأة تطالب حكومة المكسيك بالضغط على الاحتلال بشأن الانتخابات بالقدس

وزيرة المرأة تطالب حكومة المكسيك بالضغط على الاحتلال بشأن الانتخابات بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قيادي بـ (حماس): لنجعل الانتخابات في القدس قضية اشتباك مع الاحتلال

قيادي بـ (حماس): لنجعل الانتخابات في القدس قضية اشتباك مع الاحتلال

تدهور الوضع الصحي للأسير &#34;محمد أبو عيشة&#34;

تدهور الوضع الصحي للأسير "محمد أبو عيشة"

أبو حلبية يدعو لشد الرحال للأقصى خلال رمضان وللتصدي لمخططات الاحتلال بالقدس

أبو حلبية يدعو لشد الرحال للأقصى خلال رمضان وللتصدي لمخططات الاحتلال بالقدس

غزة: (فدا) يستقبل وفداً قيادياً من جبهة النضال الشعبي

غزة: (فدا) يستقبل وفداً قيادياً من جبهة النضال الشعبي

(حماية) يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لكافة مرشحي القوائم الانتخابية

(حماية) يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لكافة مرشحي القوائم الانتخابية

&#34;كهرباء القدس&#34; تعلن عن ساعات دوام فروعها

"كهرباء القدس" تعلن عن ساعات دوام فروعها

نافذ عزام: رمضان فرصة على الأمة اغتنامها

نافذ عزام: رمضان فرصة على الأمة اغتنامها

وزيرة المرأة تطالب حكومة المكسيك بالضغط على الاحتلال بشأن الانتخابات بالقدس

وزيرة المرأة تطالب حكومة المكسيك بالضغط على الاحتلال بشأن الانتخابات بالقدس

منوعات

شاهد: أحمد السعدني عن مسلسلات رمضان &#34;أعلن انسحابي من المهزلة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أحمد السعدني عن مسلسلات رمضان "أعلن انسحابي من المهزلة".. ما القصة ؟

شاهد: لميس الحديدي تشعل النار على محمد رمضان &#34;مغرور وغبي&#34;

شاهد: لميس الحديدي تشعل النار على محمد رمضان "مغرور وغبي"

شاهد: محمد هنيدي يعلق على ظهوره في برومو &#34;رامز طار عقله&#34; بطريقة طريفة

شاهد: محمد هنيدي يعلق على ظهوره في برومو "رامز طار عقله" بطريقة طريفة

شاهد: كيف سخرت فيفي عبده من الأمير فيليب بعد وفاته

شاهد: كيف سخرت فيفي عبده من الأمير فيليب بعد وفاته

ما حقيقة الخلاف بين أمير كرارة و أحمد السقا ؟

ما حقيقة الخلاف بين أمير كرارة و أحمد السقا ؟

شاهد: محمد رمضان يبرِّئ نفسه و يوضح حقيقة فيديو رمي الدولارات

شاهد: محمد رمضان يبرِّئ نفسه و يوضح حقيقة فيديو رمي الدولارات

شاهد: إبتسام بطمة بروب الاستحمام تشعل غضب الجمهور

شاهد: إبتسام بطمة بروب الاستحمام تشعل غضب الجمهور

شاهد: فنان خليجي &#34;أتلقى عروض زواج وأتدلع&#34;.. من هو ؟

شاهد: فنان خليجي "أتلقى عروض زواج وأتدلع".. من هو ؟

شاهد: مشهور خليجي ينهي حياته بالانتحار.. إليكم التفاصيل

شاهد: مشهور خليجي ينهي حياته بالانتحار.. إليكم التفاصيل

شاهد: بسبب نادين نجم.. بلقيس فتحي تنهار من البكاء على الهواء مباشرة

شاهد: بسبب نادين نجم.. بلقيس فتحي تنهار من البكاء على الهواء مباشرة

عربي

مصر: الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة السفينة الجانحة بقناة السويس الخميس المقبل

مصر: الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة السفينة الجانحة بقناة السويس الخميس المقبل

الخصاونة لـ نواب أردنيين&#34;: الأزمة الأخيرة ليست محاولة انقلاب والأمير حمزة لن يُحاكم

الخصاونة لـ نواب أردنيين": الأزمة الأخيرة ليست محاولة انقلاب والأمير حمزة لن يُحاكم

مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور لبنان اليوم

مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور لبنان اليوم

هل انتهت الأزمة كلياً؟.. أمير قطر يهاتف السيسي ويهنئه بشهر رمضان

هل انتهت الأزمة كلياً؟.. أمير قطر يهاتف السيسي ويهنئه بشهر رمضان