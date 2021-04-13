وزيرة المرأة تطالب حكومة المكسيك بالضغط على الاحتلال بشأن الانتخابات بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

استقبلت د. آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، سفير المكسيك لدى دولة فلسطين بيدرو بلانكو بيريز، والوفد المرافق، بحضور كادر من الوزارة، لبحث سبل التعاون.



وطالبت حمد حكومة المكسيك بالضغط على الإحتلال فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس، وحق شعب فلسطين في ممارسة الديموقراطية، كما دعتهم للمشاركة في الإشراف والمراقبة على الإنتخابات.



وأكدت وزيرة المرأة على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لدعم شعب فلسطين بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص.



ثم قدمت حمد لمحة عن عمل وزارة شؤون المرأة على تضمين قضايا النوع الإجتماعي في خطط الحكومة التي تهدف لتعزيز المساواة وتمكين النساء سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً، والخطة عبر قطاعية للنوع الإجتماعي، وأجندة السياسات الوطنية، وخطة الطوارئ في مواجهة فيروس كورونا.







وأضافت د. حمد بأن موضوع لجنة المرأة في الأمم المتحدة لهذا العام كان تحت عنوان الحياة العامة، والذي توافق مع أولويات فلسطين الحالية، حيث التحضير للإنتخابات البرلمانية، والتركيز على تعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في هذه الإنتخابات، وبأن نسبتها في القوائم المترشحة تصل إلى 29%.











بدوره أعرب السفير بيريز عن سعادته باللقاء والتفاصيل المهمة التي إطلع عليها، وأكد استعداد المكسيك لتقديم الدعم والمساندة في قضايا المرأة، وقّدم للوزيرة حمد رسالة شكر من وزارة خارجية المكسيك على مشاركتها في الفعالية الجانبية التي نظمتها المكسيك على هامش لجنة المرأة في الأمم المتحدة لهذا العام.