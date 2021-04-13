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شؤون فلسطينية

المطران حنا: القدس جوهر القضية والمقدسيون يرفضون سياسات التهجير والاقتلاع

المطران حنا: القدس جوهر القضية والمقدسيون يرفضون سياسات التهجير والاقتلاع
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قام المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم، يرافقه عدد من رجال الدين المسيحي، بجولة تضامنية في عدد من أحياء القدس المستهدفة والمستباحة لا سيما حي الشيخ جراح وسلوان.

ووجه المطران والوفد المرافق رسالة تضامن وأخوة ومحبة إلى أبناء شعبنا في القدس، وخاصة إلى الأسر المهددة بالاقتلاع والتشريد من منازلها.

وقال المطران حنا: إن القدس هي جوهر القضية ولا يمكننا كمقدسيين أن نستسلم أمام سياسات الاحتلال الغاشمة والظالمة والتي هدفها هو إضعاف حضورنا في هذه المدينة المقدسة وتهميشنا وتحويلنا إلى أقلية وإلى جالية.

وشدد على أن الفلسطينيين في القدس ليسوا جالية وليسوا أقلية بل هم في مدينتهم، وهم حماة مقدساتهم وسدنة أوقافهم وهم مرابطون في هذه المدينة المقدسة، مدافعين عن كل حبة تراب من ثراها المقدس ولن يستسلموا للاجراءات الظالمة التي تستهدفهم في كافة مناحي حياتهم.

وتابع: "رسالتنا اليوم هي رسالة تضامن بإسم كنائس القدس ومسيحيي بلادنا مع اهلنا في القدس المهددين بالاقتلاع والتشريد من منازلهم في الشيخ جراح كما وفي غيرها من الاحياء المقدسية العريقة".

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