الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة في جنين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وخلال العمل المستمر لشرطة المحافظة تم تحرير 56 مخالفة بحق مواطنين وأصحاب محال تجارية وسائقي مركبات.



وأضافت الشرطة بأن الالتزام بإجراءات السلامة العامة وقرار الإغلاق في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة اليوم مخالفات لسائقين ومواطنين وأصحاب محال تجارية لعدم الالتزام بقرار الإغلاق وإجراءات السلامة العامة في جنين.