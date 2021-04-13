شؤون فلسطينية

الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة في الخليل

الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة في الخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حررت الشرطة اليوم مخالفات السلامة العامة لغير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة في الخليل.

وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعلام بالشرطة، بأن الشرطة حررت 150 مخالفة سلامة عامة بحق مواطنين وسائفي مركبات وأصحاب محال تجارية. 

وأكدت الشرطة أهمية الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال الالتزام ببروتوكولات الوقاية المعلن عنها من قبل جهات الاختصاص.

أخبار ذات صلة

المطران حنا: القدس جوهر القضية والمقدسيون يرفضون سياسات التهجير والاقتلاع

المطران حنا: القدس جوهر القضية والمقدسيون يرفضون سياسات التهجير والاقتلاع

الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة في جنين

الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة في جنين

جنين: قوات الاحتلال تعتقل شابين على حاجز عسكري

جنين: قوات الاحتلال تعتقل شابين على حاجز عسكري

&#34;الصحة&#34; بغزة: توفير خدمة الفحص السريع لفيروس (كورونا) بعدد من المستشفيات الأهلية بالقطاع

"الصحة" بغزة: توفير خدمة الفحص السريع لفيروس (كورونا) بعدد من المستشفيات الأهلية بالقطاع

حنا عيسى: التسامح السياسي يكون بتجنب العنف وبقبول التظاهر وسيلة للتعبير

حنا عيسى: التسامح السياسي يكون بتجنب العنف وبقبول التظاهر وسيلة للتعبير

طالع: كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

طالع: كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

&#34;الأشغال&#34;: آليات الوزارة نفذت عدداً من الأعمال بمختلف المحافظات الشهر الماضي

"الأشغال": آليات الوزارة نفذت عدداً من الأعمال بمختلف المحافظات الشهر الماضي

&#34;لا تراجع عن معركة الانتخابات&#34;.. حماس تعلق على اختطاف مرشحها عاصي برام الله

"لا تراجع عن معركة الانتخابات".. حماس تعلق على اختطاف مرشحها عاصي برام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: القدس جوهر القضية والمقدسيون يرفضون سياسات التهجير والاقتلاع

المطران حنا: القدس جوهر القضية والمقدسيون يرفضون سياسات التهجير والاقتلاع

الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة في جنين

الشرطة تحرر مخالفات لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة في جنين

الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة في الخليل

الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة في الخليل

جنين: قوات الاحتلال تعتقل شابين على حاجز عسكري

جنين: قوات الاحتلال تعتقل شابين على حاجز عسكري

&#34;الصحة&#34; بغزة: توفير خدمة الفحص السريع لفيروس (كورونا) بعدد من المستشفيات الأهلية بالقطاع

"الصحة" بغزة: توفير خدمة الفحص السريع لفيروس (كورونا) بعدد من المستشفيات الأهلية بالقطاع

حنا عيسى: التسامح السياسي يكون بتجنب العنف وبقبول التظاهر وسيلة للتعبير

حنا عيسى: التسامح السياسي يكون بتجنب العنف وبقبول التظاهر وسيلة للتعبير

&#34;الأشغال&#34;: آليات الوزارة نفذت عدداً من الأعمال بمختلف المحافظات الشهر الماضي

"الأشغال": آليات الوزارة نفذت عدداً من الأعمال بمختلف المحافظات الشهر الماضي

تيسير خالد يدعو للتكافل وللرقابة الصارمة لضمان عدم رفع الأسعار في رمضان

تيسير خالد يدعو للتكافل وللرقابة الصارمة لضمان عدم رفع الأسعار في رمضان

منوعات

شاهد: أحمد السعدني عن مسلسلات رمضان &#34;أعلن انسحابي من المهزلة&#34;.. ما القصة ؟

شاهد: أحمد السعدني عن مسلسلات رمضان "أعلن انسحابي من المهزلة".. ما القصة ؟

شاهد: لميس الحديدي تشعل النار على محمد رمضان &#34;مغرور وغبي&#34;

شاهد: لميس الحديدي تشعل النار على محمد رمضان "مغرور وغبي"

شاهد: محمد هنيدي يعلق على ظهوره في برومو &#34;رامز طار عقله&#34; بطريقة طريفة

شاهد: محمد هنيدي يعلق على ظهوره في برومو "رامز طار عقله" بطريقة طريفة

شاهد: كيف سخرت فيفي عبده من الأمير فيليب بعد وفاته

شاهد: كيف سخرت فيفي عبده من الأمير فيليب بعد وفاته

ما حقيقة الخلاف بين أمير كرارة و أحمد السقا ؟

ما حقيقة الخلاف بين أمير كرارة و أحمد السقا ؟

شاهد: محمد رمضان يبرِّئ نفسه و يوضح حقيقة فيديو رمي الدولارات

شاهد: محمد رمضان يبرِّئ نفسه و يوضح حقيقة فيديو رمي الدولارات

شاهد: إبتسام بطمة بروب الاستحمام تشعل غضب الجمهور

شاهد: إبتسام بطمة بروب الاستحمام تشعل غضب الجمهور

شاهد: فنان خليجي &#34;أتلقى عروض زواج وأتدلع&#34;.. من هو ؟

شاهد: فنان خليجي "أتلقى عروض زواج وأتدلع".. من هو ؟

شاهد: مشهور خليجي ينهي حياته بالانتحار.. إليكم التفاصيل

شاهد: مشهور خليجي ينهي حياته بالانتحار.. إليكم التفاصيل

شاهد: بسبب نادين نجم.. بلقيس فتحي تنهار من البكاء على الهواء مباشرة

شاهد: بسبب نادين نجم.. بلقيس فتحي تنهار من البكاء على الهواء مباشرة

عربي

مصر: الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة السفينة الجانحة بقناة السويس الخميس المقبل

مصر: الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة السفينة الجانحة بقناة السويس الخميس المقبل

الخصاونة لـ نواب أردنيين&#34;: الأزمة الأخيرة ليست محاولة انقلاب والأمير حمزة لن يُحاكم

الخصاونة لـ نواب أردنيين": الأزمة الأخيرة ليست محاولة انقلاب والأمير حمزة لن يُحاكم

مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور لبنان اليوم

مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور لبنان اليوم

هل انتهت الأزمة كلياً؟.. أمير قطر يهاتف السيسي ويهنئه بشهر رمضان

هل انتهت الأزمة كلياً؟.. أمير قطر يهاتف السيسي ويهنئه بشهر رمضان