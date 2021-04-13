الشرطة تحرر مخالفات سلامة عامة في الخليل



وذكرت إدارة العلاقـات العامة والإعلام بالشرطة، بأن الشرطة حررت 150 مخالفة سلامة عامة بحق مواطنين وسائفي مركبات وأصحاب محال تجارية.



وأكدت الشرطة أهمية الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال الالتزام ببروتوكولات الوقاية المعلن عنها من قبل جهات الاختصاص.

رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة اليوم مخالفات السلامة العامة لغير الملتزمين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة في الخليل.