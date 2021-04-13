جنين: قوات الاحتلال تعتقل شابين على حاجز عسكري

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين من مدينة جنين على حاجز زعترة العسكري، جنوب مدينة نابلس.



وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الاحتلال اعتقل الشابين محمد صبري السعدي ومحمود رياض زكارنة، أثناء مرورهما عن الحاجز المذكور.