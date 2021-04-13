"الصحة" بغزة: توفير خدمة الفحص السريع لفيروس (كورونا) بعدد من المستشفيات الأهلية بالقطاع





ولفت إلى أن الوزارة تهدف من هذا التعاون التسهيل على المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية في تثبيط انتشار الوباء.



وبيّن صباح، بأن الفحص لفيروس (كورونا) يجرى لمن تظهر عليه أعراض الإصابة، مشيرة إلى أنه متوفر حالياً في المستشفيات التالية:



1. مستشفى العودة شمال قطاع غزة من الساعة ( 8 صباحا وحتى 6 مساء ).



2. مستشفى حيفا شرق مدينة غزة من الساعة ( 9 صباحا الى 2 مساء).



3. مستشفى أصدقاء المريض بغزة من الساعة ( 9 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر)



4. مستشفى القدس بغزة من الساعة (9:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر)



5. مستشفى الخدمة العامة بغزة _ المبنى الرئيسي من الساعة ( 2 بعد الظهر وحتى الساعة 6 مساء)



6. مستشفى الأمل بخان يونس من الساعة ( 9صباحا وحتى الساعة 2 بعد الظهر).



7. مركز العودة الصحي برفح من الساعة ( 8 صباحا وحتى 6 مساء).



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الثلاثاء، إنها توفر خدمة الفحص السريع لفيروس (كورونا)، في عدد من المستشفيات الأهلية بقطاع غزة.وقال وليد صباح، مدير وحدة التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية بوزارة الصحة: إن الوزارة استطاعت توفير خدمة اجراء الفحص السريع لفيروس (كوفيد-19)، مجاناً بالتعاون مع المؤسسات الأهلية، وذلك استمراراً للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمواجهة الجائحة.