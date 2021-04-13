طالع: كشف المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء





رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الثلاثاء، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء.وسيكون السفر للحافلتين، الخامسة والسادسة من كشف رقم (2021/12)، وفق تصريح للوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.وطالبت الوزارة ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وبضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.