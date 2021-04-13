"الأشغال": آليات الوزارة نفذت عدداً من الأعمال بمختلف المحافظات الشهر الماضي

وأوضح البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الأعمال تمثلت في تهيئة ملعب جامعة أبو ديس، وتنفيذ

الحفريات في بيت المسنين والهلال الأحمر في محافظة نابلس.



وأضاف: أن طواقم الأشغال العامة ما زالت مستمرة في أعمال تسوية وتهيئة ساحات المجمع الطبي في رام الله لعمل مرافق للسيارات، بالاضافة الى الانتهاء من تسوية طرق زراعية في محافظة طولكرم.



كما قامت آليات الأشغال في محافظة طوباس بتنظيف جانب الطريق من المخلفات في الفارعة، وعملت على ترحيل ناتج الحفريات من ساحة مستشفى قشدة، واستمرار ترحيل ناتج الحفريات من ساحة مدرسة الحاجة ضياء أبو كنعان للبنات.



وذكر البيان، أن طواقم ومعدات الوزارة في محافظة أريحا، قامت بتسوية المنطقة الخطرة في مكب النفايات، ووضع حواجز ترابية بالمكب للحد من خطر الحرائق في المزارع المجاورة، كما قامت بتوسعة شارع الظاهرية- شويكي في الخليل.







رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الأشغال والإسكان، أن آليات الوزارة نفذت عدد من الأعمال في مختلف المحافظات الشهر الماضي.