"لا تراجع عن معركة الانتخابات".. حماس تعلق على اختطاف مرشحها عاصي برام الله

ودعت حركة حماس المؤسسات الدولية والأممية ودول العالم أجمع إلى فرض المقاطعة الشاملة على دولة وحكومتها لممارستها إرهاب الدولة المنظم، ومحاولة فرض الوصاية على إرادة شعب آخر عبر حملات الاعتقال والترهيب.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، بياناً، تعقيبا على اختطاف قوات الاحتلال، المرشح على قائمة "القدس موعدنا" ناجح عاصي، من منزله في مدينة رام الله.ووفق البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة هنه: فإن الحركة أدانت "إرهاب حكومة الاحتلال المتواصل ضد أبناء شعبنا وقياداته، والذي كان آخره ما قامت به قوات الاحتلال من اعتقال المرشح على قائمة القدس موعدنا ناجح عاصي من منزله في مدينة رام الله".وقالت الحركة: إن "عملية الاختطاف الجبانة التي قامت بها الوحدات الخاصة تؤكد العقلية الإجرامية التي تسيطر على دولة الاحتلال وجيشها في ملاحقة المواطنين على خلفية مشاركتهم في الانتخابات، وهو حق مدني مكفول لجميع شعوب العالم".وأكدت بأنه "لا تراجع عن معركة الانتخابات، وأن شعبنا الفلسطيني سيقول كلمته عبر صندوق الاقتراع، وسيختار قيادته التي تعيد اللحمة لشعبنا وتقود مرحلة التحرر الوطني".